أسامة نبيه: مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري بمثابة مواجهات كؤوس

حرص أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، على تحفيز لاعبيه للمواجهات المتبقية لهم في الدوري المصري، خاصة بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال نبيه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: ”كل مباريات الدوري بالنسبة لنا مباريات كؤوس، الوقت كان ضيقا بين الفوز بكأس مصر للموسم الماضي وبين مباراة الأمس“.

وأضاف: ”الجهاز الفني نجح في الإغلاق على اللاعبين والتركيز في المباراة لأننا لدينا أهداف نسعى لتحقيقها“.

وفيما يخص الغيابات، شدد: ”الفريق بدأ الموسم بغيابات وعدم إبرام صفقات جديدة، والجهاز الفني يعمل بالمجموعة الموجودة ونحقق هدفنا خطوة تلو الأخرى“.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم على نظيره سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري، ليظل الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، جمعها من 26 مباراة، إذ حقق الفريق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الـ39 جمعها من 26 مباراة محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب.

وشهدت الجولة الحالية فوز الأهلي على الجونة بهدفين دون مقابل، وأيضًا فاز بيراميدز في مباراته ضد الإسماعيلي برباعية نظيفة، وتمكن الزمالك من الانتصار على سموحة بثنائية نظيفة.

ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب بالإضافة إلى لقاءاته في الجولات المقبلة.

زيزو نجم الزمالك يعتذر لياسر إبراهيم بعد نشره صورة تسخر منه على "إنستغرام" https://t.co/96YI0hMeod pic.twitter.com/UVg2Ilznez — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2022

مباريات الزمالك المقبلة

ويحل الزمالك ضيفا على فيوتشر، يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ27، قبل أن يواجه بيراميدز في الجولة الـ28، يوم الاثنين الـ1 من أغسطس في استاد القاهرة.

ثم يواجه الزمالك نظيره الجونة في الجولة الـ29 يوم الجمعة الـ5 من أغسطس في استاد خالد بشارة، ثم يعود ويلاقي مصر المقاصة في الجولة الـ30 يوم الاثنين الـ8 من أغسطس باستاد القاهرة، وفي الجولة الـ31 يحل ضيفا على فاركو يوم الجمعة الـ19 من الشهر نفسه على استاد الإسكندرية.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 أحد يومي الـ23 والـ24 من أغسطس باستاد القاهرة، ثم يطير في الجولة الـ33 لمواجهة المصري البورسعيدي أحد يومي الـ26 و الـ27 من الشهر نفسه في برج العرب.

ويختتم الزمالك مشواره في الدوري المصري بالجولة الـ34 أمام إيسترن كومباني أحد يومي الـ29 و الـ30 من أغسطس في استاد القاهرة.