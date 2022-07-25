زيزو نجم الزمالك يعتذر لياسر إبراهيم بعد نشره صورة تسخر منه على "إنستغرام"

قدم أحمد سيد ”زيزو“، لاعب نادي الزمالك، اعتذارا لياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عقب الفوز على سموحة بثنائية، ببطولة الدوري المصري، مساء الأحد.

وكان زيزو قد وافق على نشر صورة على حسابه الشخصي بإنستغرام، تتضمن سخرية من إبراهيم، في مباراة القمة الأخيرة بنهائي الكأس، التي انتهت بتتويج الفريق الأبيض.

ويتضح من خلال الصورة أن بعضا من جماهير ركبوا مقطعا ساخرا على تلك الصورة من فيلم ”الكيت كات“ للفنان محمود عبدالعزيز، من أجل السخرية من ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي والذي لم يتمكن من اللحاق بـ“زيزو“.

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“: ”اعتذار واجب للاعب أحبه جدا، ياسر إبراهيم، عن الصورة، أحترم وأقدر ياسر جدا، الصور كانت كثيرة جدا ولم أنتبه لهذه الصورة.. شكرا“.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي 2-1 وتوج بكأس مصر لنسخة الموسم الماضي، وحقق أمس فوزا مهما على سموحة بهدفين دون رد، عن طريق أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري.

ورفع زيزو رصيده من الأهداف للرقم 13 ليفك الشراكة مع مروان حمدي مهاجم سموحة وكريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

وشارك هداف الدوري في أهداف الزمالك للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات.

وتعود آخر مباراة لم يشارك فيها زيزو مع الزمالك بالتسجيل أو الصناعة إلى مواجهة الأهلي في الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل اللاعب صاحب الـ26 عاما 14 هدفا وصنع 11 آخرين في 30 مباراة مع الزمالك حتى الآن.

زيزو انتقل للزمالك في 2019، ليسجل 34 هدفا ويصنع 28 آخرين في 141 مباراة.

ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر يوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما فيوتشر يتواجد في المركز الرابع بـ42 نقطة.