ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سموحة 2/0

واصل الزمالك انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن فاز على نظيره فريق سموحة، بهدفين نظيفين، في إطار مواجهات الجولة الـ 27 بمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتأثر الزمالك بنشوة الفوز بكأس مصر، أو الغيابات المتمثلة في رحيل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد، وإيقاف إمام عاشور لحصوله على 3 إنذارات، وقدم مباراة كبيرة واز بهدفين نظيفين وحافظ على نظافة شباكه.

افتتح أحمد السيد زيزو، التسجيل لمصلحة الزمالك في شباك سموحة، في الدقيقة 34، بعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتبادلة استغلها زيزو ليراوغ مدافع سموحة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، والذي استغل خطأ دفاعي لينفرد بعمر صلاح حارس سموحة ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

"عنده كل الحلول" 🗣️ أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/G8rIUBUL97 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"الزمالك على الدوري مُصمم.. وعلاش نخاف وعندنا جوسفالدو" 🗣️ سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك سموحة ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/VUwJEixMZO — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

بهذا الفوز انفرد فريق الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري وأصبح رصيد الفريق الأبيض 60 نقطة من 26 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على الإسماعيلي اليوم. ويأتي الأهلي ثالثا وله 51 نقطة من 24 مباراة.

وتجمد رصيد سموحة، الذي خاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه عبد الكبير الوادي، عند 39 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي يتعافى على حساب الجونة

وفي مباراة سابقة تعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس الماضي، فاز الأهلي بفضل هدفي المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وعلي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وظهر الأهلي بشكل متواضع في الشوط الأول وتأثر بغياب العديد من اللاعبين المصابين وانتظر حتى الدقيقة 73 قبل أن يسجل المدافع ربيعة بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها معلول.

وبعد خمس دقائق أضاف الظهير الأيسر التونسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

جووول! رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة من رأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/oxG9ZME5yB — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

جووول! بعد العودة للـ "VAR" واحتساب ركلة جزاء للأهلي، علي معلول يسددها ويسجل الهدف الثاني في شباك الجونة ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/nKZJUq2vTi — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 26 مباراة.

بيراميدز يكتسح الإسماعيلي برباعية

وحافظ بيراميدز على آمال حصد اللقب لأول مرة بعدما فاز 4-صفر على الإسماعيلي بفضل ثنائية رمضان صبحي وهدف عبد الله السعيد.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و38، من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمود صابر الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 79، معوضاً ركلة الجزاء التي أهدرها رمضان صبحي قبل نهاية الشوط الأول.

بعد 5 دقائق فقط.. ضغط ثلاثي + مهارة فردية من رمضان صبحي = هدف بقدم عبدالله السعيد 🎯 عبدالله السعيد يسجل أول أهداف بيراميدز أمام فريقه السابق "الإسماعيلي".. واحتفال مميز مع رمضان صبحي 🏃 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/NRDEqItB8k pic.twitter.com/0fWWEzevjx — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"هدف جميل.. ورقصة جديدة" 🗣️ بلمسة واحدة.. رمضان صبحي يسجل ثاني أهداف بيراميدز في مرمى الإسماعيلي 💥 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/NRDEqItB8k pic.twitter.com/idC7kd7HVV — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"رمضان صبحي عريس المباراة ونجم الشباك يسجل" 🗣️ رمضان صبحي يسجل هدفه الثاني والثالث لبيراميدز في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء 3-0.. ورد فعل حسني عبدربه 🏃 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/NRDEqItB8k pic.twitter.com/m4g3Hy9aa7 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"مش ممكن.. رباعية في الإسماعيلي" 🗣️ بيراميدز يسجل رابع أهدافه في مرمى الإسماعيلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم اللاعب الشاب محمود صابر 🏃 ⚽ شاهدوا المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/NRDEqItB8k pic.twitter.com/EKWZjYqNNi — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الثاني توالياً في المسابقة، إلى 56 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الإسماعيلي، المتوج باللقب 3 مرات، عند 26 نقطة في المركز 14.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: