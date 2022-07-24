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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سموحة 2/0
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 21:21 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 21:25 GMT

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سموحة 2/0

واصل الزمالك انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن فاز على نظيره فريق سموحة، بهدفين نظيفين، في إطار مواجهات الجولة الـ 27 بمسابقة الدوري الممتاز. ولم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

واصل الزمالك انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن فاز على نظيره فريق سموحة، بهدفين نظيفين، في إطار مواجهات الجولة الـ 27 بمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتأثر الزمالك بنشوة الفوز بكأس مصر، أو الغيابات المتمثلة في رحيل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد، وإيقاف إمام عاشور لحصوله على 3 إنذارات، وقدم مباراة كبيرة واز بهدفين نظيفين وحافظ على نظافة شباكه.

افتتح أحمد السيد زيزو، التسجيل لمصلحة الزمالك في شباك سموحة، في الدقيقة 34، بعد مجموعة من التمريرات القصيرة المتبادلة استغلها زيزو ليراوغ مدافع سموحة ويدخل منطقة الجزاء ويسدد قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثاني عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 47، والذي استغل خطأ دفاعي لينفرد بعمر صلاح حارس سموحة ويطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

بهذا الفوز انفرد فريق الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري وأصبح رصيد الفريق الأبيض 60 نقطة من 26 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على الإسماعيلي اليوم. ويأتي الأهلي ثالثا وله 51 نقطة من 24 مباراة.

وتجمد رصيد سموحة، الذي خاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه عبد الكبير الوادي، عند 39 نقطة في المركز الخامس.

الأهلي يتعافى على حساب الجونة

وفي مباراة سابقة تعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس الماضي، فاز الأهلي بفضل هدفي المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وعلي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وظهر الأهلي بشكل متواضع في الشوط الأول وتأثر بغياب العديد من اللاعبين المصابين وانتظر حتى الدقيقة 73 قبل أن يسجل المدافع ربيعة بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها معلول.

وبعد خمس دقائق أضاف الظهير الأيسر التونسي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد والعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 26 مباراة.

بيراميدز يكتسح الإسماعيلي برباعية

وحافظ بيراميدز على آمال حصد اللقب لأول مرة بعدما فاز 4-صفر على الإسماعيلي بفضل ثنائية رمضان صبحي وهدف عبد الله السعيد.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و38، من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمود صابر الهدف الرابع لبيراميدز في الدقيقة 79، معوضاً ركلة الجزاء التي أهدرها رمضان صبحي قبل نهاية الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز، الذي حقق فوزه الثاني توالياً في المسابقة، إلى 56 نقطة في المركز الثاني، في حين توقف رصيد الإسماعيلي، المتوج باللقب 3 مرات، عند 26 نقطة في المركز 14.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

2022-07-1-214

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