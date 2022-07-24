سيد عبدالحفيظ يرد على عدم مصافحة مرتضى منصور ورفض الممر الشرفي: مش بمزاجك (فيديو)

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على الانتقادات التي طالته، بسبب عدم مصافحته مرتضى منصور رئيس الزمالك في نهائي كأس مصر، وعدم دخوله المر الشرفي الذي نظمه الفريق الأبيض بعد فوزهم بكأس مصر.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات على قناة ”الأهلي“ بعد الفوز على الجونة في الدوري المصري: ”لا يجب أن تحني رأسك لشخص قام على مدار 4 أو 5 سنوات بالتجاوز في حقك، والتشكيك في وظنيتك وسباب أهلك“.

وأضاف: “ شهر 10 المقبل سأكون 45 سنة، لا أعتقد أن القادم يساوي الماضي، بعد كل ما تعرضت له عندما أشاهده أسلم عليه؟؟ لا سيكون آخر يوم في عمري“.

وواصل: ”قبل مباراة كأس مصر ببومين خرج للأسف مع شخص أهلاوي على قناة الشمس، ليقوم بتوجيه السباب لي.. لست أنا الشخص الذي يتعرض للإهانة بوالديه وأخرج للاعتذار وأقول يا سيادة المستشار، الأصل لا يمكن لأحد أن يشتريه أو يتعلمه“.

وتابع: ”البطولات مكسب وخسارة، ولكن العزة هتجيبها إزاي؟“.

وعن عدم دخوله الممر الشرفي قال عبد الحفيظ: ”أنا لست تحت أمرك وهذه ثقافتي، على مدار 42 بطولة الدوري لم تقم بعمل ممر شرفي“.

واستدرك: في دوري 2019 وكأس السوبر 2021 ونهائي القرن وأنا فائز، لم تقم بعمل ممر شرفي لي لأنه لم يكن على مزاجك، وبالتالي أنا مش تحت أمرك وعلى مزاجك“.

واختتم: ”لم يتم عمل ممر شرفي لي على مدار 42 دوري، في حين إن هذه البطولة هي الأقوى والأهم“.

وتعافى الأهلي من خسارتين متتاليتين وفاز 2-صفر على ضيفه الجونة رغم الظهور بشكل متواضع، ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري ثم الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس الماضي، فاز الأهلي بفضل هدفي المدافع رامي ربيعة بضربة رأس وعلي معلول من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وهذا الفوز الثاني للأهلي في آخر خمس مباريات بالدوري لكنه بقي ثالثا برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز ثاني الترتيب الذي خاض 26 مباراة.

ويتصدر الزمالك، الذي فاز في آخر أربع مباريات بالدوري، المسابقة برصيد 57 نقطة من 25 مباراة وسيملك فرصة توسيع الفارق عندما يواجه سموحة اليوم.