أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تقدم أحمد سيد ”زيزو“ لاعب نادي الزمالك بهدف لفريقه في شباك سموحة خلال مباراة الفريقين المقامة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 3 من تسديدة رائعة بعد مراوغته لمدافع سموحة وتسديده كرة قوية سكنت شباك عمر صلاح.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للزمالك مع بداية الشوط الثاني بمهارة فردية رائعة، بعد مراوغة مدافع سموحة لينفرد بالمرمى ويسدد في سقف الشبكة.

"عنده كل الحلول" 🗣️ أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/G8rIUBUL97 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

"الزمالك على الدوري مُصمم.. وعلاش نخاف وعندنا جوسفالدو" 🗣️ سيف الجزيري يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك سموحة ⚽️ شاهد المباراة مباشرة وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/UokOrwkEU9 📺 pic.twitter.com/VUwJEixMZO — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

وواصل الزمالك انتصاراته المتتالية وتفوق 2-صفر على سموحة بفضل هدفين رائعين ليواصل الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ويقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ باللقب اليوم الأحد.

وسجل أحمد سيد (زيزو) الهدف الأول في الدقيقة 34 بعدما توغل بالكرة وأطلق تسديدة هائلة داخل الشباك، وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني بمجهود فردي وعقب تسديدة قوية في الدقيقة 47.

وحقق الزمالك فوزه الخامس على التوالي في الدوري، كما أنه يأتي بعد حصد كأس مصر للموسم الماضي يوم الخميس على حساب غريمه الأهلي.

وأصبح رصيد الزمالك 60 نقطة من 26 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-صفر على الإسماعيلي اليوم. ويأتي الأهلي ثالثا وله 51 نقطة من 24 مباراة.

وتجمد رصيد سموحة، الذي خاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين بسبب طرد لاعبه عبد الكبير الوادي، عند 39 نقطة في المركز الخامس.