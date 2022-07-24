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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 18:31 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 19:20 GMT

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

استعاد النادي الأهلي شيئًا من توازنه بعد الفوز 2/0 على منافسه الجونة، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري المصري. وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

استعاد النادي الأهلي شيئًا من توازنه بعد الفوز 2/0 على منافسه الجونة، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف الأول من المباراة قبل أن يوقّع رامي ربيعة الهدف الأول للأهلي من ضربة رأس في الدقيقة 73.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي سجلها بنجاح التونسي علي المعلول في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 51 نقطة من 24 مباراة في المركز الثالث، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب ويملك 57 نقطة من 25 مباراة، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني وحصد 56 نقطة من 26 مباراة.

وتجاوز الأهلي آثار الخسارة 1/2 أمام الزمالك، يوم الخميس الماضي، في نهائي كأس مصر 2021.

وفي وقت لاحق يلعب الزمالك مع سموحة، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع مصر المقاصة، يوم الأربعاء، ثم مع المقاولون العرب، يوم السبت.

وكان الزمالك قد نال لقب الدوري المصري، الموسم الماضي، للمرة الـ13 في تاريخه، مقابل 42 لقبًا للأهلي في الدوري المحلي.

2022-07-26-2

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