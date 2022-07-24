ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

استعاد النادي الأهلي شيئًا من توازنه بعد الفوز 2/0 على منافسه الجونة، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف الأول من المباراة قبل أن يوقّع رامي ربيعة الهدف الأول للأهلي من ضربة رأس في الدقيقة 73.

جووول! رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة من رأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/oxG9ZME5yB — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي سجلها بنجاح التونسي علي المعلول في الدقيقة 77.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 51 نقطة من 24 مباراة في المركز الثالث، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب ويملك 57 نقطة من 25 مباراة، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني وحصد 56 نقطة من 26 مباراة.

جووول! بعد العودة للـ "VAR" واحتساب ركلة جزاء للأهلي، علي معلول يسددها ويسجل الهدف الثاني في شباك الجونة ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/nKZJUq2vTi — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

وتجاوز الأهلي آثار الخسارة 1/2 أمام الزمالك، يوم الخميس الماضي، في نهائي كأس مصر 2021.

وفي وقت لاحق يلعب الزمالك مع سموحة، ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع مصر المقاصة، يوم الأربعاء، ثم مع المقاولون العرب، يوم السبت.

وكان الزمالك قد نال لقب الدوري المصري، الموسم الماضي، للمرة الـ13 في تاريخه، مقابل 42 لقبًا للأهلي في الدوري المحلي.