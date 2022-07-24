أهداف مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

وقع رامي ربيعة الهدف الأول لفريقه الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الجونة اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل رامي ربيعة هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 74 من ضربة رأس.

جووول! رامي ربيعة يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة من رأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/oxG9ZME5yB — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

ومن ضربة جزاء وقع علي المعلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 78.