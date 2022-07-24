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رياضة

أهداف مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 18:14 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 18:25 GMT

أهداف مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

وقع رامي ربيعة الهدف الأول لفريقه الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الجونة اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري المصري. وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

وقع رامي ربيعة الهدف الأول لفريقه الأهلي في المباراة التي تجمعه مع الجونة اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل رامي ربيعة هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 74 من ضربة رأس.

ومن ضربة جزاء وقع علي المعلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 78.

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