بعقد لمدة 4 مواسم.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على صفقة كوندي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية اليوم الأحد إن برشلونة وإشبيلية توصلا بالفعل إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال المدافع الفرنسي جوليس كوندي إلى النادي الكتالوني.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة لم يرغب في أن تستغرق الصفقة طويلا وقدم عرضا ”لا يمكنه رفضه“ لإشبيلية، حيث سيدفع برشلونة 50 مليون يورو مبلغا ثابتا بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات، وستكون مدة العقد أربعة مواسم ، ويمكن أن تتم الصفقة الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن تشافي مدرب برشلونة سيكون سعيدا بالفعل بوصول كوندي، بعدما أدرك المدير الفني أنه بحاجة لتقوية جميع المراكز.

وأكدت أنه كان للمدرب دور رئيس في توقيع كوندي، حيث طلب تشافي من اللاعب التحلي بالصبر والانتظار حتى يتمكن برشلونة من تقديم عرض لا يمكن ”رفضه“ لإشبيلية.

وقالت ”سبورت“ إن تشافي أوضح لكوندي أيضا أنه سيكون لاعبا رئيسا في تشكيلة فريقه، وهو الأمر الذي أقنع اللاعب برفض الانتقال إلى تشيلسي الذي سعى بقوة لضم المدافع الفرنسي.

وانتقل كوندي، البالغ من العمر 23 عاما، من بوردو إلى إشبيلية مقابل 25 مليون يورو صيف عام 2019، وشارك مع النادي الأندلسي في 133 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب 70 مباراة مع بوردو سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب كوندي 11 مباراة مع منتخب فرنسا، ونال معه لقب دوري الأمم الأوروبية 2021، علما أنه نال مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي موسم 2019/2020.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينها من ليدز يونايتد، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وتعاقد مع أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتين حرتين، وتخلص من آداما تراوري، وفرانسيسكو ترينكاو، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، واستعاد ميراليم بيانيتش.

وتغلب برشلونة 6/0 على إنتر ميامي قبل أيام في مباراة ودية، وتغلب 1/0 على ريال مدريد فجر الأحد في كلاسيكو ودي، ومن المقرر أن يلعب مع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز وروما وبوماس أونام.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو يوم 13 أغسطس.