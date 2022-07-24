ممر شرفي لمحمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والجونة احتفالا بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا (فيديو)

نظم لاعبو الأهلي والجونة ممرا شرفيا للاحتفال بالحارس محمد الشناوي قبل انطلاق مباراة الفريقين في الدوري المصري، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ونال محمد الشناوي حارس الأهلي المصري جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في القارة الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في المغرب، يوم الخميس الماضي.

وقبل المباراة اصطف لاعبو الفريقين ونظموا ممرا شرفيا وقاموا بالتصفيق للحارس الذي حصل على جائزة أفضل لاعب، وهي الجائزة التي نادرا ما يحصل عليها حارس مرمى، حيث فاز بها على حساب زهير المترجي لاعب الوداد المتوج مع فريقه بدوري أبطال أفريقيا.

ممر شرفي من لاعبي الأهلي والجونة لمحمد الشناوي بعد حصوله على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا 👏 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/2HFXiJuFcd 📺 pic.twitter.com/RmWRXoBppJ — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 24, 2022

ويدخل فريق الأهلي اليوم الأحد، مباراة صعبة حينما يستضيف الجونة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 48 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

شهدت مدرجات ملعب السلام في القاهرة رسائل غاضبة من مشجعي الأهلي المصري تجاه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولاعبي الفريق قبل انطلاق لقاء الجونة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.

وتلقى الأهلي خسارة مريرة على يد منافسه التقليدي الزمالك يوم الخميس الماضي بنتيجة 1-2 في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020-2021).

وخسر الأهلي أيضا آخر مباراة له أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 في الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري.

وهتف جمهور النادي الأهلي في البداية لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ والبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني قبل بدء عملية الإحماء لدعم عبد الحفيظ بعد تعرضه لانتقادات حادة لمقاطعته الممر الشرفي من لاعبي الزمالك عقب لقاء نهائي كأس مصر.

📸| الجهاز الفني لفريقنا يتلقى تحية الجماهير قبل انطلاق المباراة 🦅❤️✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5GFrrG8m1b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2022

وردد مشجعو الأهلي هتافات قوية أثناء أداء لاعبي الفريق عملية الإحماء وتجاهلوا تحية حارس المرمى محمد الشناوي بل وهتفوا ضده مرددين:“ يا شناوي بص لي على الشارة.. أنت القائد إدينى أمارة“.

وهتف المشجعون:“ جمهور الأهلي كبير.. الدوري أو الرحيل“ كما رددوا:“ عرفهم يا وليد (إشارة إلى وليد سليمان) النادي الأهلي كبير“.

وطالبت الجماهير بمعاقبة المقصرين بالبقاء على مقاعد البدلاء بدلا من العقوبات المالية.

ورفع مشجعو الأهلي لافتة مكتوبا عليها:“ يا إدارة الأهلي.. ترسيخ مبادئ النادي أهم من البطولات“ ثم وجهوا رسائل قوية لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وردد مشجعو الأهلي:“ صالح قالها والكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع“ إشارة إلى الشعار الذي أطلقه الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق.

وواصل المشجعون الهتاف:“ النادي الأهلي مسؤولية.. مش كرسي وشمسية“ كما رددوا:“ النادي الأهلي مش عزبة حد.. اللي بيهتف أهلاوي بجد“.

وقال مشجعو الأهلي:“ يا خطيب اسمعنا.. النادي الأهلي بتاعنا“ كما رددوا:“ جمهور الأهلي لسه بخيره.. النادي الأهلي ملك لجماهيره“.

وهتفت جماهير الأهلي ضد حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء وطالبته بالرحيل عن منصبه.

وطالت حسام غالي انتقادات واسعة بعد أن اتهمه البعض بمحاولة تطفيش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وإبعاده عن منصبه.