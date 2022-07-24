مباراة الأهلي والجونة: جماهير الأحمر توجه رسائل غاضبة للخطيب وتطالب برحيل حسام غالي

شهدت مدرجات ملعب السلام بالقاهرة رسائل غاضبة من مشجعي الأهلي المصري تجاه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ولاعبي الفريق قبل انطلاق لقاء الجونة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.

وتلقى الأهلي خسارة مريرة على يد منافسه التقليدي الزمالك يوم الخميس الماضي بنتيجة 1-2 في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020-2021).

وخسر الأهلي أيضاً آخر مباراة له أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 في الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري.

وهتف جمهور النادي الأهلي في البداية لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ والبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني قبل بدء عملية الإحماء لدعم عبد الحفيظ بعد تعرضه لانتقادات حادة لمقاطعته الممر الشرفي من لاعبي الزمالك عقب لقاء نهائي كأس مصر.

📸| الجهاز الفني لفريقنا يتلقى تحية الجماهير قبل انطلاق المباراة 🦅❤️✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5GFrrG8m1b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 24, 2022

وردد مشجعو الأهلي هتافات قوية أثناء أداء لاعبي الفريق عملية الإحماء وتجاهلوا تحية حارس المرمى محمد الشناوي بل وهتفوا ضده مرددين: “ يا شناوي بص لي على الشارة.. أنت القائد ادينى أمارة“.

وهتف المشجعون: “ جمهور الأهلي كبير.. الدوري أو الرحيل“ كما رددوا: “ عرفهم يا وليد (إشارة إلى وليد سليمان) النادي الأهلي كبير“.

وطالبت الجماهير بمعاقبة المقصرين بالبقاء على مقاعد البدلاء بدلاً من العقوبات المالية.

ورفع مشجعو الأهلي لافتة مكتوبا عليها: “ يا إدارة الأهلي.. ترسيخ مبادئ النادي أهم من البطولات“ ثم وجهوا رسائل قوية لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وردد مشجعو الأهلي: ”صالح قالها والكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع“ إشارة إلى الشعار الذي أطلقه الراحل صالح سليم رئيس الأهلي الأسبق.

وواصل المشجعون الهتاف: ”النادي الأهلي مسؤولية.. مش كرسي وشمسية“ كما رددوا: “ النادي الأهلي مش عزبة حد.. اللي بيهتف أهلاوي بجد“.

وقال مشجعو الأهلي: ”يا خطيب اسمعنا.. النادي الأهلي بتاعنا“ كما رددوا: ”جمهور الأهلي لسه بخيره.. النادي الأهلي ملك لجماهيره“.

وهتفت جماهير الأهلي ضد حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء وطالبته بالرحيل عن منصبه.

وطالت حسام غالي انتقادات واسعة بعد أن اتهمه البعض بمحاولة تطفيش سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وإبعاده عن منصبه.