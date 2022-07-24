شوبير: النصر السعودي يسعى لضم أليو ديانج.. وبدر بانون قد يرحل عن الأهلي لأسباب نفسية

ألمح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن وجود نية لدى إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب للاستغناء عن اثنين من المحترفين الأجانب في الفريق بالفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، يوم الأحد: ”النصر السعودي بدأ يجس النبض بخصوص المالي أليو ديانج والأخبار قد تكون صحيحة، وهو لاعب رائع بالطبع من وجهة نظري الشخصية، ولكن من المؤكد أن الأهلي سيفرط في اثنين من لاعبيه المحترفين الأجانب، هذا مؤكد بما لا يدع مجالا للشك“.

وأضاف: ”أنا أتواجد حاليا في المغرب، وكنت في لقاء مع عدد من الإعلاميين والمهتمين بكرة القدم وأكدوا لي أن بدر بانون سيرحل عن الأهلي، وقالوا إنه واضح إن فيه حاجة نفسية عند بدر تمنعه من الاستمرار، وأكدوا لي أن نادي قطر القطري أعاد التفاوض مع الأهلي لضم اللاعب المغربي“.

وعرض النادي القطري سابقا مبلغ مليوني دولار للتعاقد مع بدر بانون، ولكن الأهلي رفض العرض، خاصة وأن النادي القطري سبق وعرض مبلغ 2.5 مليون دولار للتعاقد مع بانون بخلاف 500 ألف دولار حوافز إضافية.

وعاد بانون، خلال الفترة الماضية، للمشاركة مع النادي الأهلي، بعد غياب طويل لأكثر من 6 أشهر، بسبب شكواه من مضاعفات فيروس كورونا، الأمر الذي أبعده عن المشاركة في كأس أمم أفريقيا، رفقة منتخب المغرب.

شارك بدر بانون، في 51 مباراة مع الأهلي، منذ انضمامه في 2020، قادما من الرجاء، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا، كما حصد مع الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، بجانب السوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة.

وكان الأهلي قد خسر في آخر مبارياته أمام الزمالك بنهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء اليوم الأحد، على استاد ”السلام“، ضمن مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يحل الجونة في المرتبة الرابعة عشر، بـ26 نقطة.