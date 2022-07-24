المدير التنفيذي للنادي الأهلي: تصريحاتي بشأن محمد الدماطي كانت بالتنسيق مع الخطيب

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر قناة ”صدى البلد“، كانت عقب اجتماع تنسيقي جرى مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.

وقال شلبي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، يوم الأحد، إنه ”تم تكليفه بتوضيح بعض الأمور في إطار من الاحترام المتبادل بين كل عناصر المنظومة في النادي الأهلي“.

وأضاف شلبي ”أنه نقل في مداخلته تحفظ النادي على ما قام به محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، بالتحدث عن الشؤون الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة الذي اتخذه قبل فترة، ولم يطرح المدير التنفيذي وجهة نظره الشخصية في هذا الشأن“.

وكان المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، وجه انتقادات لمحمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي؛ بسبب المنشور الذي كتبه عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ بعد خسارة الفريق في نهائي كأس مصر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس الماضي.

المدير التنفيذي للنادي الأهلي يشن هجومًا على محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة (فيديو) https://t.co/3ZWeyzKHxQ pic.twitter.com/lcp6DSjSY6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وكان الدماطي أشار إلى أن المسألة لا تتعلق بخسارة الأهلي لمباراة القمة، ملمحًا لوجود بعض المشاكل داخل مجلس الإدارة منذ فترة طويلة.

وقال سعد شلبي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ”صدى البلد“، يوم السبت: ”الأسبوع الماضي محمد الدماطي كتب منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا شيء لم نعتد عليه في النادي الأهلي على مدار تاريخ القلعة الحمراء“.

وأضاف: ”هذا لم يحدث على الإطلاق ويخالف ثوابت النادي وأي أمور تخص الأهلي تتم مناقشتها داخل مجلس الإدارة، ومن الممكن أن يكون هناك بعض وجهات النظر التي تكون في صالح المجموعة وهناك بعض الأعضاء لهم وجهات نظر مختلفة، لكن صناعة القرار داخل النادي تكون بالأغلبية والجميع يلتزم بالقرار، هذا ما نعتاد عليه وسنستمر عليه، ولا يوجد أي خلافات داخل مجلس الإدارة“.

واختتم: ”ما تم تناوله على فيسبوك من قبل محمد الدماطي شيء لم يحدث في تاريخ الأهلي ويخالف تقاليد النادي، ومجلس الإدارة يتسع لكل الآراء“.

وكان الدماطي قال في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“: ”مثلما كنت أظهر دومًا في لحظات الفرح وأنشر صورًا وأبارك، فأخلاقي وتربيتي تحتم عليّ أن أظهر وأتصدر وأتحمل مسؤولية المكان الذي أنا فيه حتى لو كانت المسؤولية في سكوتي“.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: ”لا توجد كلمة يمكن أن تصف المرار الذي بداخلي بسبب كل الأشياء السيئة التي نراها منذ أشهر وليس اليوم فقط، هذا ليس الأهلي في كل شيء، والمسألة ليست متعلقة بخسارة مباراة فقط، اللهم يسر لي أمري وألهمني الصواب“.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الـ26 من الدوري، مساء اليوم الأحد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما يأتي الجونة في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.