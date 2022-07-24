هاني حتحوت يعتذر لشيكابالا بسبب فيديو مفبرك

حرص الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على الاعتذار لمحمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد نادي الزمالك، بعد انتشار فيديو مفبرك له، بدا فيه اللاعب وهو يقوم بالتفاعل مع سباب جماهير الزمالك للأهلي، عقب مواجهة الفريقين في كأس مصر، والتي حسمها الفريق الأبيض، يوم الخميس الماضي.

ونشر هاني حتحوت جزءا من حلقته عبر حسابه على تويتر، وعلق على الفيديو قائلا: ”أعتذر لشيكابالا لأن الفيديو كان غير صحيح وبنيت الرأي بناء على هذا الفيديو الذي لم يكن صحيحا وأعتذر للجمهور واللاعب وآسف أن المعلومة لم تكن دقيقة“.

أعتذر لشيكابالا لأن الفيديو كان غير صحيح وبنيت الرأي بناء على هذا الفيديوpic.twitter.com/wjSJUKnyko — حَتْحُوت (@HHathout) July 23, 2022

وانتشر مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للاعب البالغ 36 عاما، وهو يطالب جماهير الزمالك بالهتاف ضد الأهلي وجماهيره، عقب تتويج الفريق الأبيض بكأس مصر.

من جانبه، علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على حقيقة الفيديو المتداول بشأن مشاركة شيكابالا في الإساءة للأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة ”أون تايم سبورتس“: ”المباراة كانت مذاعة على الهواء ولم ير أحد لقطة شيكابالا“.

وأضاف: ”جماهير الزمالك لم توجه أي سباب للنادي الأهلي، كذلك جماهير الأهلي كانت مثالية ولم تخرج عن النص، شيكابالا إيجابي جدا داخل الفريق، إذا حدثت مشكلة بيني وبين أي لاعب في الفريق وبالتالي لا نتحدث كثيرا فإنه يذهب للاعب لكي يقوّم سلوكه ويصلح الأجواء بيني وبينه“.

وتابع: ”شيكابالا قام بالاتصال بي وأبلغني أنه لم يصدر منه هذا التصرف على الإطلاق“.

واختتم: ”سنتخذ إجراءات قانونية ضد الموقع الإلكتروني الذي قام بفبركة ونشر الفيديو، وهو ينتمي لمؤسسة إعلامية كبيرة“.

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية يوم الخميس الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

بينما يحتل سموحة المركز الخامس بـ39 نقطة، حصل عليها من 25 مباراة، بواقع الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9، وخسارة 6 مواجهات.