حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع كينو

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات من جانب إدارته للتعاقد مع ماركوس دا سيلفا ”كينو“، لاعب بيراميدز السابق وأتلتيكو مينيرو البرازيلي الحالي لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن الفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كفاية هري.. المدير الفني طلب حاجات معينة، وإحنا خلصنا كل صفقاتنا في الأجانب وسنعلن عنها مع بداية الموسم الجديد للدوري بإذن الله“.

ويبحث الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا الفوز بالمباريات الـ10 المتبقية في الدوري المصري الممتاز من أجل التتويج بالبطولة، بعد تتويج الفريق بكأس مصر، الخميس الماضي.

وعن رحيل بن شرقي، قال مرتضى منصور: ”أقسم بالله ليست الأموال السبب في رحيل بن شرقي، لكن هو عنده ظروف شخصية لازم تخليه قريب من التواجد في دبي، وقد يعود للزمالك بإذن الله في وقت قادم وهو أوناجم وكلاهما لاعبين محترمين ورجالة“.



وكان كينو قد رحل عن صفوف بيراميدز إلى فريق أتلتيكو مينيرو في صيف 2020، في صفقة وصلت قيمتها إلى أكثر من مليوني دولار، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري البرازيلي الموسم الماضي، بعدما سجل هدفين في مباراة التتويج ضد فريق باهيا.

وخاض كينو 33 مباراة مع فريق بيراميدز في مختلف المسابقات، نجح في تسجيل 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، بعد ضمه من صفوف فريق بالميراس مقابل 8 ملايين دولار في صيف عام 2018.