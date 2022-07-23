ماذا دار بين الخطيب وسواريش بعد الخسارة أمام الزمالك؟

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، عن جلسة جمعت بين محمود الخطيب، رئيس النادي، والبرتغالي ريكاردو سواريش، مدرب الفريق، عقب خسارة بطولة كأس مصر أمام الزمالك، يوم الخميس الماضي.

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية: ”هناك تحيز ظهر ضد الكابتن سيد عبدالحفيظ بسبب رفضه السير في الممر الشرفي وهو بروتوكول فقط وليس به أي قواعد تحكمه والبعض من المنصات الإعلامية هاجمته بشكل قوي، ولم يتناولوا هذا الحديث عندما تعرض للكثير من الاتهامات والتجريح التي تجعل حياته تنتهي على الإطلاق وكلنا نعلمها“.

وأضاف: ”تلاحم المواسم أدى إلى إنهاك اللاعبين بشكل مستمر والأهلي الأكثر تضررا، وهناك بطولتان لكأس مصر تلعبان في ظل ضغط المواسم، وهذا لم يحدث في أي دوري في العالم، وهذا يمكن الذي دفع الأهلي لكي ينشر خبرا على موقعه الرسمي ويشير إلى أن بعض القضايا التي تمت إثارتها على المنصات الإعلامية والتي تم إدراج اسم الأهلي بها بكثير من عدم الإيجابية وتحول صيغة الخبر على أنه بيان، وعندما يتحدث الأهلي ويرسل مكاتبة لوزارة الرياضة أو يعلن عن المجلس الموقر في الإدارة ونحن حريصون على أن المعلومات الصحيحة تنشر على حساباته، ولكن نفاجأ أن البعض يحول أخبار النادي إلى انشغاله بإصدار بيانات يومية، وهناك حالة تربض شديد بالنادي الأهلي من بعض المنصات الإعلامية، وأين كانو هؤلاء من الاتهامات التي خرجت ضد سيد عبدالحفيظ من تجريح واتهامات يعاقب عليها القانون، ولماذا لم يخرجوا للدفاع عنه، مع أن كل اللي عمله أنه التزم السلوك الرياضي القويم وعبر عن وجهة نظر لتعرضه للإهانة البالغة وهذه حريته الشخصية“.

اجتماع الخطيب وسواريش

وكشف سعد شلبي على اجتماعي الخطيب بلاعبي الفريق الأحمر، أمس الجمعة، قائلا: ”الخطيب عمل اجتماعا مع اللاعبين قبل المران، وكان قاطعا وحاسما وفاصلا، وقال بالحرف الواحد (اللي مش عارف قيمة الأهلي وقدر جماهيره ليس له مكان داخل النادي الأهلي)، اللاعب الذي لا يمكن يتحمل مسؤولياته ويرى أداء على مدار الفترة السابقة ليس له مكان داخل النادي، صحيح هذا الجيل حقق بطولات قد لا يكون أي جيل آخر هذا الإنجاز بمثلهم، وقال للاعبين لن نصدر للناس مبررات ولن نقدر نفعل هذا، اللي فات انتهى، إذا كنتم حققتم بطولات الأمر انتهى وعليكم إضافة الجديد لدولاب النادي“.

وتابع: ”قال أيضا لن ينكر أحد إنجازات اللاعبين، ولكن ما حدث في المباريات الأخيرة بها أخطاء ونعمل على تحسينها، والأهلي له قيمة كبيرة واللي مش مقدرها لن يكون له مكان بين أعضاء الفريق، وما يتم إصداره من عقوبات وفقا للوائح تنظم العمل داخل النادي وهذا شأن خاص باللوائح، وتدريب أمس اكتمل ولم يتم إلغائه كما تردد بسبب هجوم الأعضاء على اللاعبين“.

وأردف: ”وكابتن محمود الخطيب اجتمع مع المدير الفني وناقش معه 3 نقاط رئيسة، تحديد من يعود من المعارين والاستفادة منهم، والمحور الثاني كان أن يحسم المراكز التي يريد تدعيمها سواء أجانب أو محليين، وكان الخطيب أيضا حريصا على مناقشته اللاعبين الذين رشحهم الأهلي لضمهم للفريق، وعقب الاجتماع كان الكابتن محمود يجلس مع لجنة التخطيط ويعرض عليهم ما حدث مع سواريش وتم التنسيق مع ياسين منصور للتحرك في هذه المحاور، ونريد إرسال رسالة طمأنينة للجماهير لتعرف أن هناك متابعة وإجراءات تصحيحية لكل شيء، ونبحث عن أخطائنا ويجب أن نصلحها“.

وأتم: ”نحن لا نتكلم عن تقييم الفريق بسبب مباراة فقط وكل اللاعبين محل تقييم وليس هناك من فوق التقييم، ومهم يقدروا قدر جماهير الأهلي، وبقدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير وهذا هو المبدأ الأساسي، والقرارات تتخذ في التوقيت المناسب، ومازالت أمامنا 11 مباراة في الدوري الممتاز وبالتالي هناك توقيت مناسب لاتخاذ قرارات في ضوء تقييم المدير الفني فيما يتعلق بالاجتماع الذي تم اليوم“.