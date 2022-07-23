طارق حامد للاعبي الزمالك: لم أهرب أو أتمارض.. وحال تحقيقكم الدوري سيكون إعجازا

وجه طارق حامد لاعب الزمالك رسالة حماسية للاعبي الفريق الأبيض في اليوم الأخير لتواجده مع اللاعبين، حيث أشارت تقارير إلى اقترابه بشكل رسمي من الانضمام لفريق الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، قد أعلن مؤخرا توقيع عقوبة هائلة على طارق حامد نجم وسط الفريق قبل رحيله بنهاية عقده.

وأوضح: ”طارق حامد خضع للتحقيق وتعرض لعقوبة قد تكون الأكبر في تاريخ النادي بقميمة 50% من عقده، وقد تقبّل العقوبة واحترمها وصفحة وأغلقت. وكذلك أبو جبل تعرض لعقوبة مماثلة“.

ولكن قال طارق حامد في فيديو متداول للاعبين في غرفة خلع ملابس الفريق الأبيض، يوم السبت: ”الظروف لم تسر كما أردت فهناك أمور ممكن نوضحها في ظروف أخرى، ولكن إذا كنت شخصا لديك مشكلات لا تنظر لنفسك، ولكن انظر إلى النادي، ولم أتحدث لكي لا أشوشر على الفريق“.

طارق حامد في وداعية زملاؤه في الفريق: والله لم اتمارض ولم اتهرب .. وعلى مدار ٨ سنين عرفتوني جوه الملعب وبره الملعب مبخلتش باي حاجه اقدر اساعد بيها الفريق.. pic.twitter.com/ZJYMMRcxR7 — Italian Zamalkawy (@iTalianZamlkawy) July 23, 2022

وأضاف: ”الدوري المصري بطولة ليست سهلة وليست صعبة أيضا، لو أخذت كل مباراة على حدة فسهل تحصد البطولة مثلما حدث الموسم الماضي وقدرنا نكسب بطولة في ظروف استثنائية، ولكن لو الموضوع رأيته سهلا سيكون صعبا تكسب الدوري لو قلت أنا خلاص فزت بالدوري حاليا فلن تفوز بشيء، ولكن إذا تعاملتم أنكم ضمنتم الدوري من الآن فستخسرونه في النهاية“.

وأردف: ”فزتم بلقب الآن في ظروف استثنائية وإذا فزتم بالدوري فسيكون إعجازا وليس إنجازا“.

وأتم طارق حامد: ”لم أتمكن من مساعدتكم لظروف خارجة عن إرادتي كان غصبا عني، ولكن الله يعلم أنني لم أهرب أو أتمارض أو أدعي الإصابة طوال عمري، تواجدت لمدة سبع أو ثماني سنوات قدمت كل ما أملك داخل الملعب وخارجه وأساعد كل الناس أتمنى لكمن التوفيق وأراكم على خير“.

وحقق طارق حامد 10 بطولات ما بين محلية وقارية مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في موسم 2014-2015 قادما من سموحة.

وشارك طارق حامد، البالغ 33 عاما، في 285 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.

وتوج طارق حامد مع الزمالك بلقبين للدوري موسم 2014-2015 و2020-2021، بجانب 4 ألقاب لبطولة كأس مصر.

كما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية عام 2019، والسوبر المصري السعودي 2018، ولقبين للسوبر المصري في 2016 و2019.