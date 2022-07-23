علاء صادق: قناة الأهلي مختطفة

وجّه الإعلامي الرياضي المصري علاء صادق، المتواجد في قطر، انتقادات حادة لقناة النادي الأهلي المصري، وبشكل خاص للإعلامي إسلام الشاطر، لاعب الفريق الأحمر السابق.

وقال علاء صادق عبر حسابه الموثق على ”فيسبوك“، اليوم السبت: ”برنامج إسلام الشاطر، أمس، أقسى على جمهور الأهلي من برامج (لوسي سبورت)“.

وأضاف: ”قناة الأهلي مخطوفة، الحرب عنيفة جدًا“.



وكان الإعلامي إسلام الشاطر، قد وجه نداء عبر برنامج الرياضي على قناة الأهلي للدفاع عن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي تعرض لانتقادات واسعة عقب خسارة الفريق نهائي كأس مصر أمام الزمالك، يوم الخميس الماضي.

وقال إسلام الشاطر خلال حديثه في برنامج ”البيت الكبير“: ”النادي الأهلي يحاسب الجميع في نهاية الموسم، الجميع يسأل لماذا تم الاستغناء عن موسيماني في منتصف الموسم؟، موسيماني أكد في أكثر من مناسبة أنه هو من طلب الرحيل، لأنه كان يريد المغادرة“.

وأضاف: ”الأهلي أكبر من اسم أي مدرب، إللي عايز يمشي الباب يفوت 20 جملًا، فايلر مشي قبله إيه إللي حصل؟، أخذنا دوري أبطال أفريقيا مرتين مع موسيماني، والنادي الأهلي ما بضرب أحدًا على يده، موسيماني سيظل في تاريخ الأهلي، له أخطاء وله حسنات، وواحد من أفضل المديرين الفنيين في تاريخ الفريق“.

وتابع : ”فيه حملة معمولة على حسام غالي، وعلى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، سكتنا كثيرًا، لكن لازم نرد على كل محبي الفريق ونقفل هذا الباب“.

إسلام الشاطر: سكتنا كتير خلال الفترة السابقة على الحملات الموجة ضد كابتن الخطيب وحسام غالي #البيت_الكبير#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/52hr3jDVwq — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) July 22, 2022

وأردف: ”الكلام على أن الكابتن محمود الخطيب يدير النادي الأهلي بمفرده يضحّك، النادي الأهلي نادي مؤسسات، ومجلس الإدارة تحاسبه الجمعية العمومية، والنادي الأهلي مابيحصلش فيه كده“.

وكان علاء صادق أشعل فتنة مؤخرًا بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك، بعد اتهامه قناة ”أون تايم سبورتس“ بانحيازها للزمالك وظلمها للأهلي في عدة أمور، سواء في تعيين المعلقين أو المحللين أو في الموضوعات أو الأخبار الخاصة بالأهلي.

وزعم علاء صادق في فيديو تم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع ”يوتيوب“ أن المسؤولين ”الكبار“ في مصر ينتمون للزمالك، ويريدون مصلحة الفريق الأبيض على حساب الأهلي مهم حدث.

وقال علاء صادق إن ”أون تايم“ تمنع العاملين بها من الحديث وبث الأخبار السلبية عن الزمالك ورئيسه مرتضى منصور، بعكس ما يحدث مع الأهلي، ما دعا الإعلاميين العاملين في ”أون تايم سبورتس“، وعلى رأسهم أحمد شوبير، ووليد صلاح الدين، وإبراهيم، لنفي هذه الاتهامات في فيديوهات منفصلة.