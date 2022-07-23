مع اقترابه من النصر السعودي.. لاعبو الزمالك يودعون محمد أبو جبل

وجه عدد من لاعبي نادي الزمالك رسائل وداعية لمحمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، الذي قرر الرحيل عن النادي، حيث أشارت تقارير إلى اقترابه من الانتقال للنصر السعودي، في الميركاتو الحالي.

وقال حسام أشرف، لاعب الفريق، عبر حسابه على ”إنستغرام“: ”ربنا معاك يا جاباسكي ويوفقك في اللي جاي يا نضيف بحبك والله“.

وكتب سيف فاروق جعفر، عبر حسابه أيضا: ”أخويا وحبيبي يا عظيم، هتوحشني أوي أوي أنت أخويا الكبير طول عمرك جنبي وفي ضهري بتمنى لك كل التوفيق في الجاي هتوحشني أوي تستاهل كل خير يا جاباسكي“.

وكتب حسام عبدالمجيد: ”بالتوفيق يا كابتني في اللي جاي إن شاء الله هتوحشني والله يا كابتني ربنا معاك وتكسر الدنيا وتفضل متألق وترجع لمكانك الطبيعي وبشكرك على كل حاجة عملتها معايا من نصائح وكلام وثقة حبيبي يا جاباسكي وإن شاء الله نتقابل قريب يا حارس مصر بالتوفيق في اللي جاي يا وحش“.

وقال أشرف روقا: ”بالتوفيق يا جاباسكي في خطوتك الجاية وربنا معاك هتوحشني جدا“.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الزمالك، قد أكد أن محمد أبو جبل، لن يستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عقب تتويج الفريق الأبيض بكأس مصر على حساب الأهلي، إن موقف أبو جبل هو نفسه موقف طارق حامد، لاعب وسط الفريق، والذي طلب الرحيل قبل 30 أغسطس، من أجل الانتقال لناديه الجديد.

وكشف المشرف العام على فريق الكرة أن الثنائي خضع للتحقيق خلال الفترة الماضية، وتم إقرار عقوبة عليهما، وتقبلاها، مضيفًا أن الزمالك لن يقف أمام مستقبليهما وسمح لهما بالرحيل عن النادي الأبيض.

وتولى محمد عواد، الدفاع عن العرين الأبيض طوال الفترة الماضية، بشكل أساسي، وتألق الحارس، وحصد مع الفريق لقب كأس مصر مؤخرا.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر بعد الفوز على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت، يوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وينتظر محمد أبو جبل، التوجه إلى السعودية، من أجل إنهاء أزمته الأخرى مع النصر السعودي، خاصة أنه وقع على عقود انضمامه للنادي السعودي وحصل على مقدم تعاقد ولكن إدارة النصر تعاقدت مع الحارس ديفيد أوسبينا، وتريد إنهاء التعاقد بشكل ودي مع أبو جبل.