عمرو أديب يشن هجومًا على سيد عبدالحفيظ بسبب ممر الشرف (فيديو)

وجه الإعلامي عمرو أديب هجومًا لاذعًا ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد رفضه المرور من الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، عقب تتويجهم بلقب كأس مصر، أمس الخميس، على حساب الفريق الأحمر.

ولم يدخل سيد عبدالحفيظ الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، وتجاوزه ليسير وحيدًا نحو منصة التتويج، خلاف باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي اللذين صافحوا لاعبي الزمالك ورئيسهم.

وقال أديب في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة: ”ما فعله سيد عبدالحفيظ حركة بلدي ومفيهاش أي أخلاق رياضية“.

وأضاف: ”دول كانوا بيصقفوا ليك، ولكن سيد عبد الحفيظ قرر يعمل حاجة لو عملها لاعب أهلاوي كان لازم يحاسبه عليها“.

وواصل أديب هجومه على سيد عبدالحفيظ، قائلًا: ”ليه كل السواد ده؟ يا سيد دي رياضة وكان لازم تكون نموذجًا مش (Bad Loser)“.

وتابع: ”المفروض إنه النادي الأهلي نادي المبادئ، وكان لازم سيد عبد الحفيظ يكون قدوة لكل لاعبي وجماهير الأهلي، تعلموا كيف تخسروا عشان تتعلموا كيف تكسبوا“.

واختتم أديب تصريحاته ضد مدير الكرة بالأهلي، متسائلًا: ”من سيعاقب سيد عبد الحفيظ بعد تجاهل الممر الشرفي للزمالك؟“.

عمرو اديب: ايه اللي عمله سيد عبدالحفيظ امبارح؟ .. حركة بلدي ومفيهوش اخلاق رياضية.. ايه السواد ده

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LRBdRrUIQR #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/vSYOZ9CJYC — الحكاية (@Elhekayashow) July 22, 2022

وهاجم مرتضى منصور في تصريحات سيد عبدالحفيظ، وقال:“سيد عبدالحفيظ تخطاني ولم يصافحني على منصة التتويج خلال تسلّم الميداليات“.

وأضاف: ”صافحني جميع لاعبي الأهلي والطاقم الطبي باستثناء سيد عبدالحفيظ الذي رفض، من أنت يا سيدي؟“.

وفاز الزمالك 2/1 على الأهلي، أمس الخميس، على استاد القاهرة ليتوج المارد الأبيض بكأس مصر للمرة الـ28، مقابل 37 لقبًا للأهلي.

وفي آخر 3 مواجهات في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك فاز المارد الأبيض في المواجهات الثلاث.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سموحة، يوم 24 يوليو في الجولة الـ26، من الدوري المصري، في حين يلعب الأهلي مع الجونة، يوم 24 يوليو أيضًا.

وقبل مواجهة الزمالك خسر الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري.