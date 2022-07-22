إمام عاشور يودع طارق حامد (صورة)

بعث إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الشاب، رسالة وداع إلى زميله طارق حامد الذي تم إنهاء تعاقده مع الفريق الأبيض رسميًا.

وكان أمير مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عقب فوز الزمالك بكأس مصر رحيل طارق حامد ونهاية مشواره مع الفريق لتهربه من المشارة في المباريات وتغريمه ما يقرب من 8.5 ملايين جنيه.

ونشر إمام عاشور صورة له مع طارق حامد عبر خاصية ”ستوري“ بموقع ”انستغرام“ قال فيها: ”طبعًا يجب أن أتحدث ولا يمكن أن أصف ما الذي تعنيه بالنسبة لي، فأنت كنت تدعمني دائمًا داخل الملعب وخارجه وتقف إلى جانبي“.

وأضاف: ”مهم أن أتحدث عن كل ما كنت تقوله لي، فأنا لن أستطيع أن أوفيك حقك، ربنا يكرمك وأراك دائما في أفضل حال ومتألق لأنك تستحق كل خير سأفتقدك يا مسمار“.

وتألق إمام عاشور أمس الخميس ليقود الزمالك لتحقيق لقب كأس مصر لكرة القدم المؤجل عن الموسم الماضي، عقب تغلبه على غريمه وجاره الأهلي بهدفين لواحد في ستاد ”القاهرة الدولي“.

وأعلن أمير مرتضى منصور عن أكبر عقوبة في تاريخ نادي الزمالك ضد طارق حامد ومحمد أبوجبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقداهما بنهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إنه تم فرض عقوبة تاريخية لأول مرة في نادي الزمالك على الثُنائي طارق حامد وأبوجبل، وهي خصم 50% من عقد كل لاعب.

وكشف مرتضى أن التحقيق الذي تم مع طارق حامد أثبت تهربه من التواجد مع الفريق، وتم خصم 8.5 مليون جنيه من مستحقاته مع الفريق.

وشدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن طارق حامد ”مشواره انتهى“ مع الزمالك، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

وأنهى طارق حامد اتفاقه مع نادي اتحاد جدة السعودي، فيما وقع محمد أبوجبل مع نادي النصر السعودي.

الزمالك يخصم 50% من عقود طارق حامد ومحمد أبوجبل ونهاية مشوارهما مع الفريق https://t.co/5mQc5Zpbxh pic.twitter.com/Mkv3ECRUDM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم، وكان المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وهذا اللقب الـ28 للزمالك في كأس مصر مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.

وارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه دون داع وعودته البطيئة ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد ”زيزو“ الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية عندما أودع الكرة في الشباك الخالية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.