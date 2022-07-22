خالد الغندور يهاجم سيد عبدالحفيظ

هاجم الإعلامي خالد الغندور، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بعدما تجاهل الأخير مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد فوز المارد الأبيض 2/1 في نهائي كأس مصر.

كما تجاوز سيد عبدالحفيظ الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صافحوا لاعبي الزمالك أثناء مرورهم في الممر الشرفي.

وكتب خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، عبر موقع ”فيسبوك“: ”هو ليه يا كابتن سيد خرجت بره الممر الشرفي واللي بيعبر عن الروح الرياضية، هي دي حاجة عيب مثلا، حاجة هتقلل منك، أنت مدير الكرة لنادي كبير اسمه الأهلي“.

وأضاف: ”لا بد أن تكون تصرفاتك بقيمة النادي اللي أنت بتمثله، و هذا هو أسوأ مشهد في مباراة أمس المليئة بالروح الرياضية من جمهور للاعبين لمدربين وتواجد مؤمن ذكريا إللي لعب للناديين وكل الجماهير تنادي باسمه، و تتمني له الشفاء، كرة القدم خلقت للمتعة“.

تصريحات نارية

وأطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات نارية ضد سيد عبدالحفيظ، وقال مرتضى منصور في تصريحات بعد المباراة: ”لاعبو الأهلي بذلوا كل جهد لديهم لكنهم مرهقون مثل لاعبي الزمالك، وكلهم سلموا علي والجهاز الفني وسامي قمصان، لكن سيد عبدالحفيظ عمل حركة في منتهى السوء ولم يقم بمصافحتي“.

وأضاف: ”أقسم بالله العظيم لو ممثل رئيس الجمهورية لم يكن بجانبي لكنت أوقعت سيد عبدالحفيظ على الأرض، قلت لجمال علام يجب أن تتم محاسبة سيد عبدالحفيظ لأنه بني آدم غير طبيعي“.

وتقدم أحمد سيد زيزو بهدف للزمالك في الدقيقة السادسة، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30، وسجل حسام حسن الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة 55، ليفوز الزمالك 2/1 على الأهلي في نهائي كأس مصر لنسخة 2021.

وفاز نادي الزمالك على الأهلي في آخر ثلاث مواجهات جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر (2015 و2016 و2021).

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 لقبا في كأس مصر مقابل 37 لقبا للأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري في أكتوبر المقبل.