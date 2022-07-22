كان في المباراة ثلاثة فرق.. فيريرا ينتقد التحكيم في مباراة الزمالك والأهلي بكأس مصر

انتقد البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك أداء طاقم التحكيم البولندي خلال فوز فريقه على غريمه التقليدي الأهلي 2/1 والتتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم موسم 2020/2021 الليلة الماضية.

وأحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتوج بطلا للقب ”النسخة المنسية“ لكأس مصر في استاد القاهرة.

تصريحات مرتضى منصور النارية ضد سيد عبدالحفيظ بعد نهائي كأس مصر https://t.co/2zjpIGCTi9 pic.twitter.com/xGfmRHISfZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم، وكان المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية الموسم الماضي لكنها استمرت حتى الليلة الماضية.

وهذا اللقب 28 للزمالك في الكأس مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.

وأشهر الحكم البولندي البطاقة الصفراء مرتين للاعبي الزمالك في أول خمس دقائق من المباراة.

وقال فيريرا لموقع الزمالك على الإنترنت عقب المباراة: ”كان في المباراة ثلاثة فرق هي الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي أعجبني مستواه والزمالك كان رائعا في حين لم يعجبني أداء الحكام“.

وأضاف: ”الزمالك حصل على إنذارين في أول خمس دقائق وتسبب ذلك في توتر اللاعبين، الكأس في كل دول العالم احتفالية ومسابقة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها ولابد من وضع نظام ثابت لكل البطولات“.

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وتابع المدرب البرتغالي أنه كان لابد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، منتقدا أداء طاقم التحكيم البولندي.

وعن النتيجة قال المدرب البالغ عمره 76 عاما: ”النتيجة في مباراة نهائي الكأس كان من الممكن أن تكون سيئة للأهلي إذا استغل لاعبو الزمالك الفرص التي سنحت لهم“.

واعترف فيريرا بارتكابه أخطاء في المباراة، ويرى أنه أدار التغييرات بشكل خاطئ ولم يستغل التوقفات الثلاثة في إجراء خمسة تغييرات ودفع فقط بثلاثة لاعبين.

وأوضح أن إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك حساباته لأنه لم يستطع وقتها إجراء أكثر من تغيير بسبب الحفاظ على أداء الفريق.

وشدد فيريرا على أن فوز الزمالك بالمباراة والكأس كان عادلا ومستحقا، ووجه التحية لجميع لاعبيه.

وانتقد كذلك تلاحم المواسم، حيث ينتهي الموسم الحالي في 30 أغسطس آب، بينما يبدأ الموسم الجديد بعده بأسبوع واحد، وشدد على أن ذلك سيضر باللاعبين والمنتخب المصري في ظل عدم وجود نظام محدد ومواعيد ثابتة للبطولات.

ونال الزمالك 7 ألقاب في كأس مصر في آخر 10 سنوات، مقابل لقبين للأهلي، ولقب لإنبي.