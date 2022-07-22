تصريحات مرتضى منصور النارية ضد سيد عبدالحفيظ بعد نهائي كأس مصر

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات نارية ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بعد مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر، أمس الخميس.

وتجاهل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، مصافحة مرتضى منصور رئيس الزمالك بعد فوز المارد الأبيض 2/1 في نهائي كأس مصر، كما تجاوز سيد عبدالحفيظ الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صافحوا لاعبي الزمالك أثناء مرورهم في الممر الشرفي.

سيد عبدالحفيظ يتجاهل مصافحة مرتضى ويرفض الدخول في الممر الشرفي

والله راجل ومابيخافش وعنده كرامه وال زيك هو ال المفروض يبقى رئيس نادي الأهلي ع الاقل هتعرف تاخد موقف وترد وتجيب حقنا سيد عبد الحفيظ حارق دمهم pic.twitter.com/GplZFhZQM9 — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) July 21, 2022

وقال مرتضى منصور في تصريحات بعد المباراة: “ لاعبو الأهلي بذلوا كل جهد لديهم لكنهم مرهقون مثل لاعبي الزمالك، وكلهم سلموا علي والجهاز الفني وسامي قمصان، لكن سيد عبدالحفيظ عمل حركة في منتهى السوء ولم يقم بمصافحتي“.

وأضاف: ”أقسم بالله العظيم لو ممثل رئيس الجمهورية لم يكن بجانبي لكنت أوقعت سيد عبدالحفيظ على الأرض“.

وتابع: ”قلت لجمال علام يجب أن تتم محاسبة سيد عبدالحفيظ لأنه بني آدم غير طبيعي“.

وأتم ”أصبحنا متعادلين في بطولة كأس مصر في المواجهات بيننا وبين الأهلي منذ تواجدي“.

وأضاف: ”أشكر المدير الفني المحترم وجهازه المعاون وأمير مرتضى منصور“.

رمضان السيد نجم الأهلي السابق يهاجم محمود الخطيب ويسخر من سواريش (فيديو) https://t.co/4rBjnuvZ36 pic.twitter.com/IiqdLwdfIX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

وأكمل: ”أنا ومحمود الخطيب دخلنا في معترك رياضي، وهو من وجهة نظره أنها خناقة، هو فرح بكأس البيانات وأنا فرحت بكأس البطولات“.

وتابع مرتضى منصور: ”التحقيق مع طارق حامد أثبت أنه كان متهربا، وكان يخضع لكشوفات طبية من أجل نادي السعودي، وفرضنا عليه عقوبة بتغريمه 8 ملايين جنيه ونصف، تأكدنا أن محمد أبوجبل تعاقد مع نادي النصر وعقوبته 2 مليون جنيه“.

وواصل: ”الزمالك لديه ربع مليار جنيه وقادر أن يتعاقد مع أي لاعب، ومحمد أبوجبل وطارق حامد اعتذرا رسميًا وسنقوم بإذاعة هذا الاعتذار“.

وسجل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور هدفين في الدقيقتين السادسة والـ30، في حين سجل حسام حسن هدفا للأهلي في الدقيقة 55 ليتغلب الزمالك 2/1 على الأهلي في نهائي كأس مصر، أمس الخميس.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 لقبا في كأس مصر، مقابل 37 لقبا للأهلي في البطولة ذاتها، ونال الزمالك 7 ألقاب في كأس مصر في آخر 10 سنوات، مقابل لقبين للأهلي، ولقب لإنبي.