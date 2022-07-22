رمضان السيد نجم الأهلي السابق يهاجم محمود الخطيب ويسخر من سواريش (فيديو)

هاجم رمضان السيد نجم الأهلي السابق محمود الخطيب رئيس النادي وسخر من المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للمارد الأحمر بعد الخسارة 1/2 أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، أمس الخميس.

وقال رمضان السيد في تصريحات بعد المباراة على ”etc tv“: أعتقد أن دي أسوأ مباراة في تاريخ النادي الأهلي بمباريات القمة، أسوأ مباراة من أول ما لعب كورة، في الشوط الأول لو الزمالك مصدق نفسه يجيب 4 أو 5 أهداف، كل حاجة غلط، لا يوجد مدير فني (يقصد ريكاردو سواريش)“.

رمضان السيد ينفعل على الهواء، ويهاجم لاعبو الأهلي.. الشناوي، أيمن أشرف ومحمد هاني يطلعوا بره، وعبد القادر الأسوء 😡.. ويحمل المسئولية كاملةً للكابتن الخطيب 🫵، ويعلنها بغضب وعصبية: سواريش متخلف كرويًا وعقليًا #Box2Box #etc

2 pic.twitter.com/F2Pd2u4mkj — etc tv (@etctvchannel) July 21, 2022

وأضاف: ”فيه مدير فني يشوف مثلا أول نصف ساعة أو 25 دقيقة وينتظر الشوط الثاني حتى يغيّر؟، محمد هاني ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول يطلعوا برا، السولية وفتحي وديانغ مش موجودين في الملعب، ومحمد شريف، ولا لاعب في الأهلي في الشوط الأول موجود“.

وتابع: ”أحمد عبدالقادر أسوأ لاعب في الفريقين، الواحد كان يسيّط فيه وفي بدايته ويقول إنه من اللاعبين اللي حيبقوا نجوم لكنه من أسوأ اللاعبين“.

وأتم رمضان السيد: ”أحمّل محمود الخطيب مسؤولية خسائر الأهلي، أي فريق في الفترة اللي فاتت أفضل من الأهلي والمدير الفني للأهلي، اللاعبين الموجودين في الملعب المفترض يتكسفوا على دمهم، محمد شريف وأحمد عبدالقادر، الشوط الأول من أسوأ الأشواط في تاريخ الأهلي“.

وأشاد رمضان السيد بفيريرا مدرب الزمالك وقال: ”إشادة كبيرة بفيريرا، له 5 أو 6 مباريات يعمل أداء هائل، ويلعب كرة حديثة على مستوى عالي جدا، عارف إمكانيات لاعيبته، وعارف يوظفهم ويستفيد منهم، ويستفيد مع مجموعة الشباب، يدير المجموعة بامتياز وتفوق“.

ووجه رمضان السيد انتقادات حادة لريكاردو سواريش مدرب الأهلي وقال: ”سواريش أسوأ مدير فني شفته في حياتي مش في المباراة فقط، مش حناخذ حاجة من هذا الرجل، لازم يمشي بعد المباراة، أوعى حد يقولي إنه بيعمل فرقة جديدة أو يبني فرقة جديدة، أي حدا يقول كدا بيكذب، الرجل هذا معندوش فكرة“.

وأكد نادي الزمالك عقدة الأهلي في نهائي كأس مصر وتغلب عليه للمرة الثالثة في آخر ثلاث مباريات نهائية بينهما في كأس مصر أعوام 2015 و2016 و2021.