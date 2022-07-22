بكاء محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بعد خسارة كأس مصر أمام الزمالك (فيديو)

بكى محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي بعد الخسارة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك، أمس الخميس.

ولم يتمالك محمد عبدالمنعم نفسه، وأظهرت الكاميرات أنه يبكي بعد إعلان الحكم البولندي سيمون مارسينياك نهاية المباراة بتفوق الزمالك 2/1 على الأهلي.

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة السادسة، وإمام عاشور في الدقيقة 30، في حين سجل هدف الأهلي حسام حسن في الدقيقة 55.

وتفوق الزمالك على الأهلي في آخر ثلاث مباريات نهائية بينهما في كأس مصر، وفاز الزمالك 2/0 في نهائي كأس مصر 2015، و3/1 في نهائي 2016، و2/1 في نهائي 2021.

وكان آخر نهائي في كأس فاز به الأهلي على حساب الزمالك العام 2007.

وسجل أحمد سيد زيزو ثالث أهدافه ضد الأهلي، في حين سجل إمام عاشور (الزمالك) وحسام حسن (الأهلي) هدفهما الأول في تاريخ مباريات القمة.

ونال المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك كأس مصر من الأهلي للمرة الثانية بعد نهائي 2015.

واهتزت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي للمباراة الخامسة على التوالي أمام الزمالك في جميع المسابقات، في حين أخفق محمد عواد حارس الزمالك في الخروج بشباك نظيفة في كل مبارياته ضد الأهلي بواقع 4 مباريات.

وحصد الزمالك الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الرابعة في تاريخه.