كأس مصر.. تجاهل سيد عبدالحفيظ مصافحة مرتضى منصور (فيديو)

تجاهل سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة في النادي الأهلي، مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد فوز المارد الأبيض 2/1 في نهائي كأس مصر.

كما تجاوز سيد عبدالحفيظ الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك، وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الأهلي صافحوا لاعبي الزمالك أثناء مرورهم في الممر الشرفي.

سيد عبدالحفيظ يتجاهل مصافحة مرتضى ويرفض الدخول في الممر الشرفي

والله راجل ومابيخافش وعنده كرامه وال زيك هو ال المفروض يبقى رئيس نادي الأهلي ع الاقل هتعرف تاخد موقف وترد وتجيب حقنا سيد عبد الحفيظ حارق دمهم pic.twitter.com/GplZFhZQM9 — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) July 21, 2022

وهاجم مرتضى منصور في تصريحات سيد عبدالحفيظ وقال:“سيد عبدالحفيظ تخطاني ولم يصافحني على منصة التتويج خلال تسلم الميداليات“.

وأضاف: ”صافحني جميع لاعبي الأهلي والطاقم الطبي باستثناء سيد عبدالحفيظ الذي رفض، من أنت يا سيدي“.

وفاز الزمالك 2/1 على الأهلي أمس الخميس على استاد القاهرة ليتوج المارد الأبيض بكأس مصر للمرة 28، مقابل 37 لقب للأهلي.

وفي آخر ثلاث مواجهات في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك فاز المارد الأبيض في المواجهات الثلاث.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سموحة يوم 24 يوليو في الجولة الـ26 من الدوري المصري، في حين يلعب الأهلي مع الجونة يوم 24 يوليو أيضا.

وقبل مواجهة الزمالك خسر الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري