أشرف بنشرقي يودع جماهير الزمالك بخطاب مؤثر

ودع المغربي أشرف بنشرقي جماهير الزمالك عقب قيادة الفريق للفوز على الغريم التقليدي الأهلي 2-1 والتتويج بكأس مصر لكرة القدم موسم 2020/2021، الليلة الماضية.

وقال بنشرقي البالغ عمره 27 عاما عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأجهزة الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك“.

وأضاف: ”بدأت هذا الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها. لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة“.

وتابع: ”كانت ثلاث سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار. لكن هذه سُنة الحياة. وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني. عاش الزمالك“.

وأعلن الزمالك الشهر الماضي أن بنشرقي أبلغه برغبته في الرحيل مع نهاية عقده وعدم التمديد لفترة أخرى.

ونقل موقع الزمالك على الإنترنت حينها عن مرتضى منصور رئيس النادي قوله: ”بنشرقي يرغب باللعب في الدوري القطري أو التركي وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله“.

وأضاف: ”اللاعب رسميا أخطر النادي برغبته في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور (زميله) المغربي محمد أوناجم“.

وتابع: ”أشرف بنشرقي أسعد الزمالك ولن نُقبّل يد أي لاعب لتجديد عقده… النادي لا يقف على أي لاعب“.

وبنشرقي من أبرز لاعبي الزمالك منذ انضمامه في 2019 قادما من الهلال السعودي وساهم الجناح الأيسر بشكل مؤثر في الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، وتصدر المسابقة خلال الموسم الجاري ثم التتويج بلقب الكأس.

ومن المفترض استمرار الدوري المصري حتى نهاية أغسطس آب، وذكرت تقارير أن الزمالك حاول إقناع بنشرقي بالبقاء لنهاية الموسم.