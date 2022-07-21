الزمالك يخصم 50% من عقود طارق حامد ومحمد أبوجبل ونهاية مشوارهما مع الفريق

أعلن أمير مرتضى منصور عن أكبر عقوبة في تاريخ نادي الزمالك ضد طارق حامد محمد أبوجبل لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إن إنه تم فرض عقوبة تاريخية لأول مرة في نادي الزمالك على الثُنائي طارق حامد وأبو جبل وهي خصم 50% من عقد كل لاعب.

وكشف مرتضى أن التحقيق الذي تم مع طارق حامد أثبت تهربه من التواجد مع الفريق، وتم خصم 8.5 مليون جنيه من مستحقاته مع الفريق.

وشدد المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أن طارق حامد ”مشواره انتهى“ مع الزمالك، وتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

أنهى طارق حامد اتفاقه مع نادي اتحاد جدة السعودي، فيما وقع محمد أبوجبل مع نادي النصر السعودي.

وحصد الزمالك لقب كأس مصر لكرة القدم المؤجل عن الموسم الماضي، الخميس، عقب تغلبه على غريمه وجاره الأهلي بهدفين لواحد في ستاد ”القاهرة الدولي“.

وقال مرتضى في تصريحات مقتضبة للصحفيين بعد مراسم تسليم كأس مصر: ”إحنا خدنا كأس الكورة .. والخطيب خد كأس البيانات والبلاغات“.

وأصدر الأهلي أكثر من 40 بيان خلال الفترة الماضية ما بين هجوم على الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة المصري بشأن تنظيم مباريات دوري أبطال أفريقيا، أو التحكيم المصري وترتيب مباريات الدوري والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا "للنسخة المنسية" من كأس مصر https://t.co/m5AejNTa5g pic.twitter.com/jbpOHZwSvG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وأحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 ويتوج بطلا للقب ”النسخة المنسية“ لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 في استاد القاهرة اليوم الخميس.

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم وكان المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وهذااللقب 28 للزمالك في كأس مصر مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.

وارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه دون داع وعودته البطيئة ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد ”زيزو“ الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية عندما أودع الكرة في الشباك الخالية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

أهداف مباراة الأهلي 1-2 الزمالك | نهائي كأس مصر 2021 ⚽️ برعاية Bazooka Fried Chicken Egypt | Vatika Styling Gel | Etisalat Egypt | Nahda University جامعة النهضة | Penduline – بندولين | Hardee's Arabia pic.twitter.com/BmD2amClFS — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 21, 2022

ورغم الخطأ في الهدف الأول تصدى الشناوي، أفضل لاعب داخل أفريقيا في جوائز الاتحاد الأفريقي (الكاف) التي أعلنت اليوم، لضربة رأس من محمود حمدي ”الونش“ في الدقيقة 16.

وأطلق زيزو تسديدة في الدقيقة 38 تصدى لها الشناوي، بينما شهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أول تسديدة للأهلي على مرمى محمد عواد حارس الزمالك عبر محمد مجدي (قفشة).

وأجرى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني أسفرت عن هدف تقليص الفارق.

وكاد المغربي أشرف بنشرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الشناوي.