هل تم إذابة الجليد؟ أحمد دياب يجاور مرتضى منصور في مراسم تتويج الزمالك بكأس مصر

شهدت مراسم تتويج فريق الزمالك ببطولة لكأس مصر، ذوبان الجليد بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد خلاف كبير بين الطرفين.

وتواجد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية بجوار مرتضى منصور على منصة التتويج والتي شهد حضور كبير اليوران.

وتحدث الثنائي سويًا أمام شاشات الكاميرات ما يدل على ذوبان الجليد، إثر المكالمات المسربة بين الطرفين والتي كان فيها سباب وشتائم متبادلة.

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وأحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1 ويتوج بطلا للقب ”النسخة المنسية“ لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021 في استاد القاهرة اليوم الخميس.

واستمرت مباريات ”الكأس المنسية“ لأكثر من 500 يوم وكان المفترض أن تنتهي البطولة بنهاية موسم 2020-2021 لكنها استمرت حتى اليوم.

وهذااللقب 28 للزمالك في كأس مصر مقابل 37 للأهلي صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة.

وارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه دون داع وعودته البطيئة ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد ”زيزو“ الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية عندما أودع الكرة في الشباك الخالية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

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ورغم الخطأ في الهدف الأول تصدى الشناوي، أفضل لاعب داخل أفريقيا في جوائز الاتحاد الأفريقي (الكاف) التي أعلنت اليوم، لضربة رأس من محمود حمدي ”الونش“ في الدقيقة 16.

وأطلق زيزو تسديدة في الدقيقة 38 تصدى لها الشناوي، بينما شهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أول تسديدة للأهلي على مرمى محمد عواد حارس الزمالك عبر محمد مجدي (قفشة).

وأجرى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني أسفرت عن هدف تقليص الفارق.

وكاد المغربي أشرف بنشرقي أن يسجل الهدف الثالث للزمالك لكن تسديدته القوية ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الشناوي.