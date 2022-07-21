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رياضة

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا "للنسخة المنسية" من كأس مصر
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 21:50 GMT

الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا "للنسخة المنسية" من كأس مصر

توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على غريمه الأهلي 2/1، خلال مباراة "النسخة المنسية" لنهائي البطولة في استاد القاهرة، اليوم

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توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على غريمه الأهلي 2/1، خلال مباراة ”النسخة المنسية“ لنهائي البطولة في استاد القاهرة، اليوم الخميس.

أحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1، ويتوج بطلا للقب ”النسخة المنسية“ .

وارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه، ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد ”زيزو“ الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

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