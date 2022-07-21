الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا "للنسخة المنسية" من كأس مصر

توج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021، بعد تغلبه على غريمه الأهلي 2/1، خلال مباراة ”النسخة المنسية“ لنهائي البطولة في استاد القاهرة، اليوم الخميس.

أحرز الزمالك هدفين في الشوط الأول ليتغلب على غريمه التقليدي الأهلي 2-1، ويتوج بطلا للقب ”النسخة المنسية“ .

وارتكب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي خطأ فادحا بخروجه من مرماه، ليرسل التونسي سيف الدين الجزيري تمريرة عرضية على رأس أحمد سيد ”زيزو“ الذي منح الزمالك هدف التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وبخطأ مشابه من المدافع ياسر إبراهيم بجوار خط المرمى استخلص زيزو الكرة ليمررها إلى إمام عاشور الذي أطلق تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الشناوي في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني قلص حسام حسن الفارق للأهلي بضربة رأس إثر تمريرة بالرأس من البديل محمد محمود.

جووول! أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الأهلي بعد خروج محمد الشناوي من مرماه ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺 برعاية Bazooka Fried Chicken Egypt pic.twitter.com/geakRCz1Bu — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 21, 2022

جووول! إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺 برعاية Hardee's Arabia pic.twitter.com/CcfYGB1DS0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 21, 2022