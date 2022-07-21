أهداف مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (فيديو)

تقدم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بالهدف الأول لصالح فريقه في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020/2021).

وأحرز زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة السادسة، بعد استغلال سيف الدين الجزيري خطأ متبادلًا بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، ليخطف الكرة ويمرر عرضية إلى رأس زيزو الذي أودعها في المرمى الخالي.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للزمالك من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 30 فشل الشناوي في التصدي لها.

جووول! أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الأهلي بعد خروج محمد الشناوي من مرماه ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺 برعاية Bazooka Fried Chicken Egypt pic.twitter.com/geakRCz1Bu — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 21, 2022

جووول! إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك الأهلي ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/zKifOg90oV 📺 برعاية Hardee's Arabia pic.twitter.com/CcfYGB1DS0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 21, 2022

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/1 في دور الـ32، ثم تخطى عقبة إنبي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وأقصى بيراميدز بنتيجة 2/1 في دور الثمانية، ثم تغلب على بتروجيت بنتيجة 2/0 في نصف النهائي.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تغلبه على حرس الحدود بنتيجة 3/1 في دور الـ32، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وتجاوز عقبة مصر المقاصة بنتيجة 2/0 في دور الـ8، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2/1 في نصف النهائي.

وواجهت تلك النسخة صعوبات بالجملة أدت لتأجيل استكمالها واستمرت لما يقرب من عام ونصف العام بسبب التأجيلات.