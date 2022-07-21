الطلاق من تارك الصلاة

إطعام الكلاب

صندوق نوم

الرجل الغامض

كويتي طعن شقيقه

رهف ومروج

ألميريا والهلال

القبطان المصري
أظهر المزيد

رياضة

أهداف مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 20:20 GMT

أهداف مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (فيديو)

تقدم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بالهدف الأول لصالح فريقه في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020/2021). وأحرز زيزو

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك بالهدف الأول لصالح فريقه في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020/2021).

وأحرز زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة السادسة، بعد استغلال سيف الدين الجزيري خطأ متبادلًا بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي، ليخطف الكرة ويمرر عرضية إلى رأس زيزو الذي أودعها في المرمى الخالي.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للزمالك من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 30 فشل الشناوي في التصدي لها.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/1 في دور الـ32، ثم تخطى عقبة إنبي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وأقصى بيراميدز بنتيجة 2/1 في دور الثمانية، ثم تغلب على بتروجيت بنتيجة 2/0 في نصف النهائي.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تغلبه على حرس الحدود بنتيجة 3/1 في دور الـ32، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وتجاوز عقبة مصر المقاصة بنتيجة 2/0 في دور الـ8، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2/1 في نصف النهائي.

وواجهت تلك النسخة صعوبات بالجملة أدت لتأجيل استكمالها واستمرت لما يقرب من عام ونصف العام بسبب التأجيلات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play