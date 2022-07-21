ماذا طلب مرتضى منصور من لاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر بساعات؟

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية، قبل مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر في استاد القاهرة الدولي.

وأكد مرتضى منصور، بحسب موقع الزمالك المصري، أنه يثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز من أجل إسعاد جماهير الزمالك، وتحقيق الثنائية بالجمع بين لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وطالب مرتضى منصور لاعبي الزمالك، بالتحلي بهدوء الأعصاب، والالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص كي تخرج المباراة بصورة حضارية.

وقال مرتضى منصور في حديثه مع اللاعبين:”أتمنى أن يكون المشهد حضاريا في لقاء اليوم، مثلما حدث في المباراة السابقة ببطولة الدوري، لأنها مباراة كرة قدم، أنتم الأفضل والمباراة تحتاج لهدوء أعصاب “.

وانتهت المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدوري المصري بالتعادل بهدفين لمثلهما.

تقام المباراة الساعة 21:00 اليوم الخميس بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك باستاد القاهرة الدولي بحضور 5 آلاف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي، وأيضا المعلق بلال علام.

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/1 في دور الـ32، ثم تخطى عقبة إنبي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وأقصى بيراميدز بنتيجة 2/1 في دور الثمانية، ثم تغلب على بتروجيت بنتيجة 2/0 في نصف النهائي.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تغلبه على حرس الحدود بنتيجة 3/1 في دور الـ32، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وتجاوز عقبة مصر المقاصة بنتيجة 2/0 في دور الـ8، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2/1 في نصف النهائي.

وواجهت تلك النسخة صعوبات بالجملة أدت لتأجيل استكمالها، واستمرت لما يقرب من عام ونصف العام بسبب التأجيلات.