محمد صلاح أم ساديو ماني؟.. من الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي؟

تتجه الأنظار اليوم الخميس، إلى العاصمة المغربية الرباط لمعرفة الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2022، في حقل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ، والسنغالي الثاني إدواردو ميندي حارس تشيلسي.

ويبدو أن التنافس قوي جدا بين الثلاثي، بعد موسم عالي المستوى للاعبين مع أنديتهم وعلى مستوى المنتخبات.

ونال صلاح وماني لقبين مع ليفربول الموسم الماضي، وهما كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في حين خسرا مع الريدز المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (0/1 أمام ريال مدريد)، واحتل الرديز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (خلف مانشستر سيتي).

في حين لم ينل إدواردو ميندي أي لقب مع تشيلسي، وخسر أمام ليفربول في نهائيي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفي كلا المرتين بضربات الترجيح أمام ليفربول، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما على مستوى المنتخبات فقد صعد صلاح وماني وميندي إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، وفاز رفاق ماني وميندي بضربات الترجيح، في فبراير الماضي في الكاميرون.

كما تفوق ماني وميندي على محمد صلاح ورفاقه في الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ليضمن منتخب السنغال الفوز بالبطولة الأفريقية والتأهل للمونديال، وهذا ما يرجح كفة ماني للفوز بالجائزة.

لكن ورغم فشل محمد صلاح في الفوز ببطولة أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم 2022، إلا أن موسم النجم المصري كان مميزا، فقد سجل 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة في 4014 دقيقة في مختلف المسابقات مع ليفربول.

وجاءت أهداف صلاح المسجلة بواقع 23 هدفا في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينال جائزة هداف الدوري الإنجليزي (مع هيونغ مين سون لاعب توتنهام)، و8 أهداف في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

أما ساديو ماني، المنتقل من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو، فقد سجل 23 هدفا وصنع 5 في 51 مباراة، بواقع 3938 دقيقة في مختلف المسابقات مع الريدز.

وسجل ماني 16 هدفا وصنع 4 في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 5 وصنع هدفا في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

في حين شارك إدواردو ميندي في 49 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، بواقع 4559 دقيقة، تلقى فيها 40 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 23 مرة.

يشار إلى أن محمد صلاح سبق أن نال جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين عامي 2017 و2018، في حين حصل ساديو ماني على الجائزة مرة وحيدة وكانت العام 2019، ولم يحصل ماني على الجائزة.

والكاميروني صاموئيل إيتو والعاجي يايا توريه أكثر من فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي برصيد 4 مرات لكل منهما، مقابل 3 مرات لليبيري جورج ويا، والغاني عبيدي بيليه، ومرتين لكل من العاجي ديديه دروغبا والكاميروني روجيه ميلا والمصري محمد صلاح والنيجيري نوانكو كانو والسنغال الحجي ضيوف.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن الحفل سينطلق الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) في مركب الملك محمد السادس وتقدمه الممثلة ومقدمة البرامج الكاميرونية صوفي عايدا.

وسيحضر ساديو ماني الحفل، بينما تبدو فرص وجود صلاح صعبة حيث يتواجد بمعسكر فريقه.