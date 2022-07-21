الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يستضيف استاد القاهرة مساء اليوم الخميس المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2020/2021).

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 21:00 اليوم الخميس بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك باستاد القاهرة الدولي بحضور 5 آلاف مشجع.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي وأيضاً المعلق بلال علام.

مشوار الفريقين

تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/1 في دور الـ32، ثم تخطى عقبة إنبي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وأقصى بيراميدز بنتيجة 2/1 في دور الثمانية، ثم تغلب على بتروجيت بنتيجة 2/0 في نصف النهائي.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تغلبه على حرس الحدود بنتيجة 3/1 في دور الـ32 ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 1/0 في دور الـ16، وتجاوز عقبة مصر المقاصة بنتيجة 2/0 في دور الـ8، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2/1 في نصف النهائي.

وواجهت تلك النسخة صعوبات بالجملة أدت لتأجيل استكمالها واستمرت لما يقرب من عام ونصف العام بسبب التأجيلات.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الأهلي والزمالك 243 مرة في كافة البطولات، وحقق الأهلي الفوز 105 مرات بينما تغلب الزمالك 58 مرة وتعادلا في 79 مواجهة.

وكانت أول مباراة قمة بين الفريقين يوم 9 فبراير 1917 وفاز الأهلي بنتيجة 1/0 وديا بينما انتهى آخر لقاء بالتعادل بنتيجة 2/2 يوم 19 يونيو الماضي بالدوري.

وتقابل الأهلي والزمالك 31 مرة في بطولة كأس مصر، ويتفوق الأهلي بواقع 16 فوزا مقابل فوز الزمالك 10 مرات، وتعادلا 5 مرات.

وتقابل الفريقان لأول مرة في نهائي كأس مصر نسخة 1928 وفاز الأهلي بنتيجة 1/0 بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس مصر في نهائي نسخة 2016 وفاز الزمالك بنتيجة 3/1.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر 37 مرة وهو الأكثر تتويجا بينما توج الزمالك باللقب 27 مرة وهو ثاني أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي المواجهة باحثا عن تحقيق اللقب الأول في مسيرة المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريش بجانب مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في الدوري المصري.

وأغلق الأهلي تدريباته ودخل الفريق معسكرا مغلقا قبل اللقاء بـ48 ساعة كما عقد سواريش اجتماعا مع لاعبيه وطالبهم بالتركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير.

ويغيب عن صفوف الأهلي حسين الشحات والجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة.

ويعتمد الأهلي على طريقة 4/2/3/1 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد عبدالمنعم وأيمن أشرف ومحمد هاني أو كريم فؤاد والتونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية، وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدي ”أفشة“ وعلى الأطراف أحمد عبدالقادر ومحمد شريف، وفي الهجوم حسام حسن.

وقال هادي خشبة، قائد الأهلي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة ومتكافئة بين الفريقين موضحا أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز بالدوري ستعطي دوافع أقوى للفريق الأحمر لمصالحة الجماهير وتحقيق اللقب.

وأوضح أن الأهلي عليه أن يستغل المساحات في عمق دفاع الأهلي مؤكدا أن الهدوء سيكون سلاح الفريق الفائز باللقب وتحقيق الكأس.

أوراق الزمالك

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على حساب الأهلي وحسم اللقب خاصة أن الفريق تحسن أداؤه مع مدربه البرتغالي القدير جيسوالدو فيريرا وعزز صدارة الدوري برصيد 57 نقطة بخلاف أنه أعاد ترتيب الصفوف في القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بالدوري في الجولة الماضية، وخاض الفريق تدريباته على ملعبه قبل الدخول في معسكر مغلق أمس الأربعاء.

ويغيب عن الزمالك حارس المرمى محمد أبوجبل وطارق حامد والإيفواري رزاق سيسيه لعدم الانتظام في التدريبات بجانب عمر السعيد ويوسف أسامة والحارس السيد عطية وسيف جعفر للإصابة.

ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد، وأمامه ثلاثي خط الدفاع حسام عبدالمجيد ومحمود حمدي ”الونش“ ومحمد عبدالغني.

ويقود خط الوسط محمد أشرف ”روقة“ وبجواره إمام عاشور ويمينا سيد عبدالله أو التونسي حمزة المثلوثي ويسارا عبدالله جمعة، بينما يقود خط الهجوم أحمد سيد ”زيزو“ والمغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري.

وقال نبيل محمود، نجم الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة خارج أي توقعات أو حسابات ولا علاقة بين هذه المباراة ونتائج الفريقين ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن الأهلي لديه أوراق هجومية خطيرة رغم الغيابات مؤكدا أن استغلال المساحات خلف ظهيري الأهلي وبخاصة معلول ستكون نقطة مهمة للزمالك.

وأكد أن الزمالك عليه أن يستفيد من سرعات زيزو والجزيري وبن شرقي مع غلق المساحات في خط الوسط.