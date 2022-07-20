مرتضى منصور يعلن حصوله على حكم بحبس محمد عثمان محامي النادي الأهلي المصري

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن نجاحه في الحصول على حكم بحبس محمد عثمان محامي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار القانوني للنادي الأحمر.

وأصدر مرتضى منصور بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ قال فيه: ”أصدرت المحكمة الاقتصادية عصر اليوم حكما في الجنحة رقم 344 لسنة 2022 بحبس محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار القانوني للنادي بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنية لارتكابه جريمة سب وقذف في حق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والادعاء عليه بأكاذيب امتلأت بالبذاءات“.

وأضاف رئيس الزمالك في بيانه: ”سيصدر المستشار مرتضى منصور بيانا عقب انتهاء مباراة الزمالك والنادي الاهلي عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين على الكابتن الخطيب في حقة طوال العامين السابقين وصدور عدة احكام نهائية بحبسهم ولكنهم هاربين“.

وأرجأ مرتضى منصور بيانه لانشغاله مع الفريق الأول الذي يخوض مباراة هامة غدا في كأس مصر، وفقا للبيان.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما نهائيا، يوم 17 يوليو الماضي، تضمن إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغائها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وكانت محكمة أول درجة، أصدرت، في أبريل الماضي، حكما بحبس مرتضى منصور سنة؛ حيث اتهمه محمود الخطيب بسبه على صفحته الشخصية، ووجه له اتهامات بتلقيه عدة ساعات هو وبعض أعضاء مجلس إدارته تعدت قيمتها أحد عشر مليون جنيه مصري، وكذلك تلقي مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي في ذلك الوقت، وأنه احتفظ بالأموال؛ ما دفع تركي آل الشيخ إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام رقم ٩٣٧ لسنة ٢٠١٨ أموال عامة، والمقيد برقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ حصر تحقيق، والمقيد برقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أموال عامة عليا.

وبحسب بيان من مرتضى منصور، فإنه أمام محكمة الاستئناف قدم صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة في هذه الوقائع، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي وبات في القضية رقم ١٤٥١ لسنة ٢٠٢١ جنح مستأنف اقتصادية، تضمن براءة المستشار مرتضى منصور من ذات الاتهام.

وسيصطدم الغريمان الأهلي والزمالك، غدا الخميس، على لقب ”النسخة المنسية“ لكأس مصر لكرة القدم لموسم 2020-2021.

وتأجل حسم الكأس المنسية إلى عام 2022؛ بسبب كثرة ارتباطات الأندية المصرية، وعدم انتظام المسابقات خلال العام الماضي وبداية العام الحالي.

يأمل الزمالك بقيادة مدربه المخضرم البرتغالي جيزوالدو فيريرا في استعادة الكأس من الأهلي الذي فاز بها في موسم 2019-2020.

وسيكون لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية غدا هو الخامس لفيريرا، فقد سبق له أن واجه الأهلي ثلاث مرات في ولايته الأولى في موسم 2014-2015 والذي حقق خلاله بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، كما قاد الزمالك للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الأفريقي لنفس الموسم.

كما واجه فيريرا الأهلي الشهر الماضي، في بداية ولايته الثانية مع الزمالك، وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

ودخل الزمالك اليوم معسكرا تدريبيا بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.

ويسعى فيريرا إلى استغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبها فريقه من الانتصارات المتتالية في الفترة الأخيرة بالدوري لتكون حافزا للفوز على الأهلي واحراز لقب كأس مصر.

ويتصدر الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل قائمة غيابات الزمالك عن لقاء القمة، كما يغيب سيف جعفر بسبب الإصابة.

وسيخضع يوسف أسامة نبيه ومحمد أشرف روقا وسيد عطية ومحمد عبد الشافي لاختبارات طبية؛ لتحديد مدى جاهزيتهم لخوض المباراة.