نهائي كأس مصر.. جهاد جريشة يحذر لاعبي الأهلي والزمالك بسبب الحكم سيمون مارتشينياك

وجه الحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة، تحذيرا للاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر، بعد تعيين البولندي سيمون مارتشينياك الذي تم تكليفه بإدارة اللقاء.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، للحكم البولندي سيمون مارتشينياك.

ويلعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2020/2021، مساء الخميس المقبل في استاد القاهرة.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء ”سيمون مارتشينياك حكم يتم الاعتماد عليه كثيرًا في التحكيم الأوروبي وهو من أعلى حكام العالم الفترة الماضية وله تاريخ كبير جدا في التحكيم، وظهر التحكيم البولندي في الساحة التحكيمية العالمية بصورة محترمة بتواجده في كأس العالم 2018، وهذه أول مرة يحكم في مصر، هو من حكام النخبة الأوروبية من فترة طويلة“.

وأضاف ”طاقم تحكيم على مستوى عال جدًّا، واختيار موفق من لجنة الحكام“.

وتابع ”سيمون صاحب بنيان جسماني غير طبيعي وكنت معه في كأس العالم 2018، تشعر أنه ملاكم وليس حكمًا، ويتسم بالعصبية بعض الشيء وحتى في تدريباته في الجيم يهتم بعضلات جسمه ويحمل أثقالا على عكس اهتمام الحكام بعضلات القدمين والبطن“.

وأردف ”الحكم البولندي لا يفكر كثيرًا الإنذار والطرد سهل جدًّا لديه، وأحذر لاعبي الفريقين منه، هذا الحكم ليس لديه حسابات وهو لا يهزر في الملعب نهائيا وطاقم تحكيم منتظر منه الكثير في كأس العالم قطر 2022“.

واختتم ”سيمون لا يعبث ولن يسمح بالعصبية و(التشويح) والخروج عن النص أو الحديث معه بشكل غير لائق ولا يريد أحد يتناقش معه في الملعب، ويريد أن يكون الكل ملتزمًا معه“.

من هو الحكم البولندي شيمون مارتشينياك؟

ويعد مارتشينياك حكمًا دوليًّا منذ عام 2011، وأدار الحكم البولندي صاحب الـ41 عاما ثلاث مباريات في كأس العرب الأخيرة.

وكان الحدث الأبرز في البطولة، قيادته لمباراة قطر والجزائر في نصف نهائي البطولة والتي شكلت جدلا واسعا بعدما احتسب 9 دقائق بدلا من الضائع واستمرت المباراة لـ19 دقيقة آنذاك وسجل خلالها محاربو الصحراء هدفين أشعلا فتيل المباراة التي فازوا بها في النهاية.

ولكن قبل كأس العرب فسبق لمارتشينياك إدارة العديد من المباريات في الدوري السعودي للهلال والاتحاد والأهلي والشباب والنصر.. كما أدار لقاء في الدوري القطري بين السد والدحيل.

من هو الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي سيدير مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر؟ https://t.co/zDghCsYvOi pic.twitter.com/leyt277ewd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 19, 2022

وأدار مارتشينياك بضع مباريات خلال الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، أبرزها مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب ربع النهائي والتي انتهت بريمونتادا للملكي بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وأشرف مارتشينياك على مباراتي ليفربول وإنتر، ويوفنتوس وفياريال في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

كما أدار مباراة ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي المسابقة ذاتها والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء.

وسبق لمارتشينياك إدارة مباراتين في كأس العالم 2018 كانتا بين ألمانيا والسويد، والأرجنتين وأيسلندا في دور المجموعات.

وسبق للحكم البولندي إدارة مباراة السوبر الأوروبي بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو مدريد في سنة 2018 والتي فاز بها كتيبة المدرب دييغو سيميوني بأربعة أهداف لهدفين آنذاك.

وإجمالا أدار مارتشينياك 531 مباراة، أشهر خلالها الكارت الأصفر 2119 مرة، واحتسب 140 حالة طرد.