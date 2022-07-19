محامي عبدالله السعيد ينفي صدور قرار من المحكمة الرياضية بشأن نزاعه مع الأهلي

كشف هاني زهران المستشار القانوني ومحامي عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، حقيقة ما تردد عن رفض المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ للطعن المقدم من جانب عبد الله السعيد ضد النادي الأهلي.

وأصدر مكتب محامي عبدالله السعيد بيانًا نفي فيه ما تردد من تقارير إعلامية أشارت إلى رفض محكمة التحكيم الرياضي الطعن المقدم من اللاعب بخصوص حجز الأهلي على أرصدة وممتلكات اللاعب.

وقال محامي عبدالله السعي في بيانه إن ”كل ما يتخذه الأهلي بمساعدة اللجنة الأولمبية المصرية إجراءات تعسفية بهدف الثأر للأهلي من اللاعب، وهذه الإجراءات ستعرضهم للمسؤولية القانونية“.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، رفضت بشكل رسمي طلب محامي عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، بإيقاف قرار تنفيذ حكم مركز التسوية لحين فصل المحكمة الرياضية في القرار بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وكان مركز التسوية والتحكيم قد أصدر قرارًا في وقت سابق بتنفيذ إجراءات الحجز على أرصدة وممتلكات عبدالله السعيد.

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرر في وقت سابق الحجز على أرصدة اللاعب في البنوك بسب مخالفته قواعد التعاقد مع النادي الأهلي، ونادي الأهلي السعودي، وقيامه بفسخ التعاقد مع النادي الاهلي، واللعب لنادي بيراميدز، وفي ذلك مخالفة لبنود العقد التي توصي بعدم لعب اللاعب لأي نادي مصري، لذلك تم توقيع عليه عقوبة مقدرة بنحو 2 مليون دولار.