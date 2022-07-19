من هو الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي سيدير مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر؟

أعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم نهائي كأس مصر 2020-2021 بين الأهلي والزمالك، المقام يوم الخميس المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ويدير البولندي شيمون مارتشينياك المباراة ويعاونه الثنائي باول سوكولنيكي وتوماس ليستفيتشيك، ولوكاس كوزما حكما رابعا.. والثنائي توماس موسيت وسيباستيان جارزيباك للفيديو.

من هو الحكم البولندي شيمون مارتشينياك؟

الحكم البولندي شيمون مارتشينياك البالغ عمره 41 عاما أحد أبرز الحكام في بلاده، وقد ولد عام 1981 في بلوك ببولندا، وقد بدأ مسيرته كحكم وعمره 21 عاما حيث جمع بين التحكيم واللعب في أحد أندية الهواة.

وفي عام 2006 تفرغ للتحكيم على الصعيد الاحترافي، وقد أدار أول مباراة في الدوري البولندي عام 2009 ومنذ ذلك الحين، أدار أكثر من 200 مباراة بعد أن تم تعيينه حكمًا رئيسيًا في المباراة النهائية لكأس بولندا 2016 وكذلك نهائي كأس السوبر البولندي 2017.

وأصبح حكمًا دوليا في 2011 وشارك في نفس العام في الدوري الأوروبي في مباراة بالتصفيات وبعدها بعام واحد أدار أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا بين بطل لاتفيا ومولده النرويجي. وشارك في إدارة مباريات في تصفيات كأس العالم 2014 حيث أدار مباراة المجموعة السادسة بين البرتغال وأذربيجان.

وفي 30 يونيو/حزيران 2015 كان الحكم الرئيسي في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وشارك في بطولة أمم أوروبا 2016 (يورو 2016 في فرنسا) وأدار ثلاث مباريات: إسبانيا ضد التشيك وأيسلندا ضد النمسا في دور المجموعات بالبطولة وكذلك ألمانيا ضد سلوفاكيا في مرحلة خروج المغلوب.

وفي 29 مارس/آذار 2018، منحه الاتحاد الدولي (الفيفا) فرصة إدارة بعض المباريات في كأس العالم 2018 مع باول سوكولنيكي وتوماس ليستكيويتش كحكمين مساعدين، حيث أدار مباراتين في دور المجموعات: الأرجنتين ضد أيسلندا وألمانيا ضد السويد. كما تم اختياره ليكون الحكم الرئيسي في المباراة النهائية لكأس السوبر الأوروبي 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

مارتشينياك أيضا أدار الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبرزها مواجهة تشيلسي وريال مدريد في إياب ربع النهائي.

كذلك أدار مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب الماضية.

وقد سبقت له أيضا المشاركة في قيادة عدد من المباريات في المسابقات السعودية.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف.

والتقي الفريقان بنهائي بطولة كأس مصر 19 مرة على مدار تاريخ البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية.

وتوج النادي الأهلي باللقب على حساب الزمالك 9 مرات بينما توج الفريق الأبيض 8 مرات باللقب في المباراة النهائية على حساب نظيره الأحمر وفي مواجهتين، وتم تقسيمه مناصفة بين الفريقين.

وإجمالا التقي الفريقان من قبل في كأس مصر 31 مباراة، حقق الفريق الأحمر الفوز في 16 لقاء، بينما حقق الزمالك الفوز 10 مرات وحضر التعادل في 5 مرات.

آخر مباراة حقق فيها النادي الأهلي الفوز كانت في نهائي كأس مصر 2007 وفاز 3/4، بينما المواجهة الأخيرة التي فاز فيها الزمالك كانت في 2016 وانتصر 3 /1.

ويتربع الزمالك على عرش ترتيب بطولة الدوري المصري من 25 مباراة، لحين إنهاء منافسه الأهلي مبارياته المؤجلة، برصيد 57 نقطة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 48 نقطة من أصل 23 مباراة وله مباراتان مؤجلتان.