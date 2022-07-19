شوبير: هناك محاولات لإبعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي يتعرض لمحاولات كبيرة لإبعاده عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخ المقبلة.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المصغر ”تويتر“: ”تفاصيل كثيرة في محاولة إبعاد الأهلي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة انتظرونا“.

وفسّر متابعون تغريدة شوبير على وجود أزمة في الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم المقبل.

تفاصيل كثيره في محاولة ابعاد الاهلي عن المشاركه في دوري ابطال افريقيا النسخه القادمه انتظرونا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 19, 2022

يذكر أن تغريدة شوبير جاءت بعد أن أرسل مسؤولو نادي بيراميدز خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للمطالبة بحق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

ويتمسك نادي بيراميدز بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا باعتباره في المركز الثاني.

وأشار نادي بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة إلى أنه يرفض فكرة اعتماد مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية وفقًا لنتائج الدور الأول، وطالبوا باعتماد النتائج مع نهاية شهر يوليو.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن رسميًا أن الموعد النهائي لإرسال كافة الاتحادات المحلية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية هو نهاية شهر يوليو الجاري.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“ قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا للأندية بموسم 2022/2023، وذلك يوم 6 يوليو الماضي.

وضمت القائمة التي أرسلها الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

وتم تحديد أسماء الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا للأندية في الموسم المقبل بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وأرسل اتحاد الكرة المصري أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية على الرغم من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الأندية المشاركة في المسابقات إلى 31 يوليو (تموز) 2022.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي يوم 25 يونيو الماضي: ”قامت لجنة المسابقات بحسم عدد من الأمور الرئيسية المتعلقة بالإعداد للموسم الجديد لنسختي دوري أبطال أفريقيا و“الكونفدرالية“، الخاصة بتسجيل الاندية المشاركة وبدء الفعاليات وتسجيل اللاعبين وشروط المشاركة للاتحادات الأعضاء“.

وأضاف: ”تم مد مهلة إرسال كل اتحاد محلي لأسماء الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري الأبطال و“الكونفدرالية“ إلى 31 يوليو (تموز) المقبل.

وأوضح: ”تم تأكيد أحقية 12 اتحاداً محلياً بمشاركة ناديين من مسابقاته في دوري الأبطال و“الكونفدرالية“، وهي الجزائر وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا وليبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا وتونس“.

وتابع: ”تمت الموافقة على استمرار قاعدة الاستبدال خلال المباريات لخمسة لاعبين، وذلك بعد قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منح كل نادٍ قيد 40 لاعباً بقائمته، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء 9 لاعبين من 7، وتكون نهاية فترة التسجيل الأولى في الجولات التمهيدية في 15 أغسطس (آب) 2022“.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول حتى الوقت الجاري برصيد 57 نقطة بعد خوض 25 مباراة، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد خوض نفس العدد من المباريات.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد خوض 23 مباراة، فيما يحل فيوتشر في المركز الرابع بعد خوض 25 مباراة برصيد 39 نقطة.