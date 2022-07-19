الزمالك ينفي إيقاف سيف الجزيري: كلام مستهلك ويهدف لتشتيت اللاعبين قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد عن دخول الفريق الأبيض في أزمة جديدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ بسبب ضم الفريق الأبيض للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب رغم إيقاف القيد للنادي الأبيض لفترتين.

ونشر محمد سعيد، الإعلامي في قناة النادي الأهلي المصري الفضائية، تغريدة تلمح إلى وصول خطاب من ”فيفا“ لفتح هذه القضية، وأرفق بالتغريدة فيديو سابقا يتحدث فيه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن القضية، قائلا: ”هل سيف الجزيري انتقل من المقاولون العرب إلى الزمالك في صفقة انتقال بيع وشراء وإلا انتقال حر، يعني تم تسجيله على السيستم صفقة انتقال؟“.

وعلق سعيد عبر حسابه قائلا: ”الخطاب وصل وصل وصل“.

الخطاب وصل وصل وصل 🤗🤗 https://t.co/mVsjnOVJE4 — Mohammed saied (@saiedahly) July 19, 2022

ورد مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ على تلك التقارير مؤكدًا أن الزمالك موقفه سليم.

وأوضح: ”إدارة النادي تلقت موافقة كتابية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية النادي في قيد لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري رغم قرار إيقاف القيد“.

وواصل: ”اللجنة المعينة التي كانت تدير الزمالك قبل المجلس الحالي تلقت إخطارًا رسميًا من الفيفا بالموافقة على طلب الزمالك بعد الاستفسار الذي أرسله النادي إلى الفيفا، وأوضح خلاله أن اللاعب كان معارا إلى الزمالك الموسم الماضي والنادي يمتلك بطاقته الدولية“.

وأرسل الفيفا خطابًا مع بداية الموسم أكد من خلاله موافقة الاتحاد الدولي على الطلب وتسجيل اللاعب في قائمة الزمالك كونه معارًا من الموسم الماضي، ولا يعتبر صفقة جديدة“.

وأضاف: ”نادي الزمالك يمتلك أوراقه القانونية التي تؤكد أن النادي الموقوف مع إبرام التعاقدات يمكنه قيد اللاعبين المعارين في صفوفه، لكن بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

واختتم: ”ما تردد من إعلاميين تابعين للنادي الأهلي عن هذه القضية يهدف إلى تشتيت الفريق وإبعاده عن التركيز قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي بعد غد الخميس، فضلا عن سير الفريق بخطى ثابتة في مسابقة الدوري الممتاز، وهو أسلوب يهدف إلى الضغط على اللاعبين والفريق وتشتيت ذهن اللاعبين –وفق كلام المصدر-”.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد أشارت إلى إمكانية معاقبة الزمالك مجددا بوقف القيد بسبب هذه القضية، حيث إن الزمالك كان ممنوعا من القيد، وناديا المقاولون والزمالك اتفقا على أنها تكون صفقة انتقال حر، حتى يتم قيد اللاعب وهو عقده ممتد مع المقاولون، ولكن الفيفا أرسل خطابا لاتحاد الكرة يستفسر عن القضية.

ونشر الإعلامي الرياضي مهيب عبدالهادي فيديو حلقته مع سيد عبدالحفيظ عبر حسابه على تويتر، وتساءل: ”هو إيه الموضوع ده؟، فيه حاجة هتحصل شكلها“.

واستدرك عبدالهادي في تغريدة أخرى قائلا: ”الزمالك لديه مراسلات من الفيفا بالموافقة على قيد سيف الدين الجزيري“.

هو ايه الموضوع دة. في حاجة هتحصل شكلها pic.twitter.com/wOpDSf7vxw — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) July 19, 2022

الزمالك لدية مراسلات من الفيفا بالموافقة علي قيد سيف الدين الجزيري. — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) July 19, 2022

وكان نادي الزمالك قد فعّل في يوليو 2021 تعاقد التونسي سيف الجزيري بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأعلن النادي تفعيل تعاقد المهاجم المُعار من صفوف المقاولون العرب.

وبمقتضى التعاقد استمر الجزيري مع الزمالك لمدة 3 مواسم أخرى، وينتهي في صيف 2024.

وسبق للجزيري أن لعب لطنطا في الدوري المصري وسجل بقميصه 7 أهداف في 29 مباراة، ثم المقاولون العرب وسجل 18 هدفا في 55 مباراة.