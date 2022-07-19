لإثبات عدم التواصل.. خالد الغندور يطالب مجلس إدارة الأهلي بتكذيب علاء صادق

طالب خالد الغندور، مقدم البرامج الرئيسي في قناة نادي الزمالك ولاعب الفريق السابق، مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بتكذيب الإعلامي المصري علاء صادق.

وقال الغندور إن صادق، يتحدث على لسان مجلس إدارة النادي الأهلي وهو أمر مستغرب للغاية من شخص هارب خارج مصر ويعمل ضد البلاد .

وتابع ”أكثر شيء يفعله مجلس إدارة الأهلي هو إصدار البيانات، ومع ذلك يتم تجاهل ما يفعله علاء صادق“.

وأتم ”يجب أن يصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا لتكذيب علاء صادق لإثبات عدم وجود تواصل بين الطرفين“.

صادق، هو إعلامي مصري عمل بالتلفزيون المصري لسنوات بالإضافة لقناة مودرن سبورت، غير أنه هرب إلى قطر بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين عقب ثورة الـ30 من يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وبحسب الإعلامي المصري محمد الباز فإن هناك شخصًا في مجلس إدارة الأهلي المصري على علاقة وطيدة بعلاء صادق، وهو من يمرر له أخبار النادي.

وسبق أن حركت رابطة مشجعي نادي الزمالك في قطر دعوى قضائية ضد علاء صادق، وحصلت على حكم بغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغندور إن ”علاء صادق لا يفقة شيئا في كرة القدم، وإن هدفه هو إحداث فتنة ووقيعة بين أطياف الشعب المصري من خلال كرة القدم“.

كان صادق فجَّر أزمة مع قناة أون تايم سبورتس المصرية حينما اتهم القناة برفض استضافة عدد من الإعلاميين واللاعبين السابقين المنتمين للأهلي بهدف منعهم من التحدث عن ما سمّاه ”فضائح نادي الزمالك“.

وزعم صادق أن المحللين الذي ينتمون للأهلي في القناة تأتيهم التعليمات بعدم الحديث عن الزمالك.

وأثار صادق جدلا جديدا بالحديث عن أن إلغاء حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جاء بقرار من جهات عليا، وأن تلك الجهات ـ التي لم يسمّها ـ أمرت بتوجيه بطولة كأس مصر لنادي الزمالك أيضا.

وسيواجه الأهلي غريمه الزمالك الخميس المقبل على لقب كأس مصر على ستاد القاهرة الدولي.