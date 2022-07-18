الوحدات يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة التفاوض مع لويس ميكيسوني نجم الأهلي المصري

أوضح الدكتور بشار الحوامدة، رئيس نادي الوحدات الأردني، صحة الأنباء التي ترددت حول تفاوض ناديه مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي المصري في الفترة المقبلة.

وزار وفد من الوحدات يرأسه الحوامدة مقر النادي الأهلي، اليوم الإثنين، وعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، كما تبادل الطرفان الدروع الخاصة بالناديين.

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وقال الحوامدة في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إنه لا يوجد أي مفاوضات بخصوص التعاقد مع لويس ميكيسوني جناح الأهلي المصري.

وربط البعض بين ميكيسوني والوحدات بعدما تولى قيادة الفريق الأردني المدرب الفرنسي ديديه غوميز الذي سبق أن قاد اللاعب الموزمبيقي في صفوف فريق سيمبا التنزاني.

ورد رئيس الوحدات مؤكدا أن فريقه لم يفتح بعد ملف الصفقات الخاصة بتدعيم الوحدات في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن ميكيسوني يلعب في أحد أكبر الأندية العربية والأفريقية ولكن الوحدات لم يفكر في ضمه.

وأشار إلى أن ديديه غوميز لم يطلب التعاقد مع ميكيسوني في صفوف الوحدات، موضحا أن زيارة وفد ناديه هدفها الرئيسي تعزيز العلاقات مع الأهلي وطرح بعض سبل التعاون مع إدارة القلعة الحمراء.

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وأضاف: ”بالفعل عرضنا أن نلعب مباراة ودية ضد الأهلي سواء في مصر أو الأردن، نتمنى أن يشرفنا الأهلي بزيارة الأردن ونلعب مباراة جماهيرية على أعلى مستوى، خاصة أن الأهلي يحظى بشعبية كبيرة في الأردن مثل باقي الدول العربية“.

وأكد أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رحب بالتعاون مع الوحدات وتبادل الخبرات في بعض المجالات وعلى رأسها قطاع كرة القدم بلا شك، كما وعد بالترتيب بخصوص المباراة الودية بين الفريقين في أقرب وقت ممكن وفقا لارتباطات الفريقين.

وأوضح أن الوحدات يعتز بعلاقته مع العديد من الأندية المصرية بجانب أنه سبق ودافع عن ألوانه مدربون ولاعبون مصريون على رأسهم محمد عمر وأحمد بلال، إلى جانب أن الكرة الأردنية بالكامل تدين بالفضل للمصري محمود الجوهري المدرب الأسبق للمنتخب المصري والأردني الذي ساهم في تحقيق نقلة للكرة الأردنية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك يوم الخميس المقبل في المباراة النهائية لكأس مصر 2021.