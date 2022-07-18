فيريرا يستعين بـ4 ناشئين جدد قبل مباراة الأهلي والزمالك على كأس مصر

قرر المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تصعيد 4 ناشئين من فريق ”الأمل“ للمشاركة في مرات الفريق الأول، اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2021.

واللاعبون هم: حسام أشرف مهاجم فريق 2001، وعبدالرحمن حمادة الفيومي جناح فريق 2003، ومحمد حمدي مدافع فريق 2000، وأدهم محمود الخواجة مهاجم 2001.

وحسب موقع الزماكل على الإنترنت فإن القرار يأتي وفقا للإستراتيجية الموضوعة من المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، للاستعانة بأفضل العناصر من فريق ”الأمل“ للتواجد مع الفريق الأول.

وعاد الزمالك للتدريبات اليوم الإثنين، بعد الراحة التي منحها فيريرا للاعبين أمس الأحد، عقب الفوز على غزل المحلة في الجولة الـ25 من الدوري المصري، يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021، يوم الخميس المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

وكانت آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في كأس مصر موسم 2015/2016، حيث فاز الزمالك 3/1 في المباراة النهائية للبطولة.

والأهلي هو أكثر ناد تتويجا بكأس مصر برصيد 37 لقبا، وهو بطل نسخة 2020، في حين نال الزمالك اللقب 27 مرة، آخرها نسخة 2019.

وفي آخر 4 مباريات بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر فاز كل فريق مرتين.

وفي آخر مواجهتين بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري فاز الأهلي 5/3 في الدور الأول، وتعادلا 2/2 في الدور الثاني.