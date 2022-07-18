شوبير يلمح لخروج نجله من الأهلي في حال التعاقد مع محمد صبحي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، في ضم محمد صبحي، حارس الزمالك المُعار إلى فاركو، ما يمهد لرحيل نجله مصطفى شوبير، عن الفريق.

وكان نادي فاركو تعاقد مع محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 5 ملايين جنيه، مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، يوم الاثنين، إن نادي فاركو لم يقم حتى الآن بشكل رسمي بتفعيل بند الشراء في عقد محمد صبحي، إلا أن إدارة النادي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تهدف القيام بذلك قبل نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن ”الأهلي قام بجس نبض الحارس محمد صبحي خلال الأيام الماضية، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق الأحمر في الصيف المقبل“.

وأضاف ”الأهلي قد يقوم بشراء محمد صبحي من فاركو بعد تفعيل بند الشراء، بحيث يقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون جنيه، ويكون حينها النادي البرتقالي استفاد بالحصول على ما يتراوح من 5 إلى 10 ملايين جنيه، جراء تفعيل البند الموجود في عقده مع الزمالك“.

وأتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أنه في حالة انضمام صبحي للأهلي، سيرحل ثنائي حراسة المرمى عن الفريق، دون أن يحددهما، بحيث يكون أحدهما على سبيل البيع النهائي والآخر على سبيل الإعارة.

وبرغم عدم قيام شوبير بتحديد اسم الحارسين، إلا أن التكهنات تنصب في رحيل الثنائي مصطفى شوبير على سبيل الإعارة، وعلي لطفي على سبيل البيع النهائي، بعد إخطار الأخير لإدارة الأهلي برغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.

ويعاني حراسة مرمى الأهلي في ظل حارسه الأساسي محمد الشناوي، بعدما استقبل الهدف رقم 31 خلال 32 مباراة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وفشل الشناوي في الحفاظ على نظافة شباكه سوى في 10 مباريات فقط.

وسقط النادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز أمام بيراميدز، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ويحل الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، ولكن الأحمر يتبقى له مباراتان مؤجلتان في البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، يوم الخميس الـ21 من يوليو، في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته الماضية 2021.