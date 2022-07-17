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رياضة

سبب غلق علي معلول نجم الأهلي حسابه على إنستغرام
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 12:50 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 13:25 GMT

سبب غلق علي معلول نجم الأهلي حسابه على إنستغرام

اتخذ التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، قرارا مفاجئا بغلق حسابه على تطبيق إنستغرام، يوم الأحد، بعد يوم من تلقي ناديه هزيمة أمام بيراميدز في الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اتخذ التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، قرارا مفاجئا بغلق حسابه على تطبيق إنستغرام، يوم الأحد، بعد يوم من تلقي ناديه هزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ولم يكشف معلول عن سر اتخاذه هذا القرار، والذي فسره البعض بأنه جاء بسبب هجوم جماهير الأهلي عليه بشدة، واتهامه بالتسبب في الهزيمة التي مني بها الفريق أمام بيراميدز، مساء السبت.

وارتكب النجم التونسي خطأ فادحا في مباراة فريقه ضد مضيفه بيراميدز في الجولة 25 للدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأخطأ معلول في إبعاد كرة عرضية خطيرة أرسلها رمضان صبحي لاعب بيراميدز، إذ حاول اللاعب التونسي تمرير الكرة بصدره للحارس محمد الشناوي، لكن إيريك تراوري انقض على الكرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وكان بيراميدز قد تقدم بهدف في الدقيقة 29 عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.

وسجل تراوري ثالث أهدافه في مرمى الأهلي أمس، بجميع المسابقات.

وأحرز تراوري أول أهدافه في مرمى الأهلي في ربع نهائي كأس مصر العام 2019 حيث قاد بيراميدز لتحقيق الفوز.

ثم نجح اللاعب البوركيني في هز شباك الأهلي للمرة الثانية، في لقاء الدور الثاني للدوري، الموسم الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ووجه بيراميدز ضربة قوية لآمال الأهلي في لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 2-صفر.

ويملك الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وتوقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة من 23 مباراة، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق اللقب بعد تعثره في العديد من مبارياته المؤجلة.

وفشل البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في قلب الأمور لصالح فريقه ليسقط في فخ الهزيمة قبل خمسة أيام من مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

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