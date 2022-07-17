سبب غلق علي معلول نجم الأهلي حسابه على إنستغرام

اتخذ التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، قرارا مفاجئا بغلق حسابه على تطبيق إنستغرام، يوم الأحد، بعد يوم من تلقي ناديه هزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ولم يكشف معلول عن سر اتخاذه هذا القرار، والذي فسره البعض بأنه جاء بسبب هجوم جماهير الأهلي عليه بشدة، واتهامه بالتسبب في الهزيمة التي مني بها الفريق أمام بيراميدز، مساء السبت.

وارتكب النجم التونسي خطأ فادحا في مباراة فريقه ضد مضيفه بيراميدز في الجولة 25 للدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأخطأ معلول في إبعاد كرة عرضية خطيرة أرسلها رمضان صبحي لاعب بيراميدز، إذ حاول اللاعب التونسي تمرير الكرة بصدره للحارس محمد الشناوي، لكن إيريك تراوري انقض على الكرة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وكان بيراميدز قد تقدم بهدف في الدقيقة 29 عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.

وسجل تراوري ثالث أهدافه في مرمى الأهلي أمس، بجميع المسابقات.

اريك تراوري من أول لمسة يستغل خطأ ساذج من لاعب #الأهلي علي معلول ليُسجل هدف #بيراميدز الثاني #الاهلي_بيراميدز pic.twitter.com/BVUvGuKtUH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وأحرز تراوري أول أهدافه في مرمى الأهلي في ربع نهائي كأس مصر العام 2019 حيث قاد بيراميدز لتحقيق الفوز.

ثم نجح اللاعب البوركيني في هز شباك الأهلي للمرة الثانية، في لقاء الدور الثاني للدوري، الموسم الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

ووجه بيراميدز ضربة قوية لآمال الأهلي في لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 2-صفر.

ويملك الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وتوقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة من 23 مباراة، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق اللقب بعد تعثره في العديد من مبارياته المؤجلة.

وفشل البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في قلب الأمور لصالح فريقه ليسقط في فخ الهزيمة قبل خمسة أيام من مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.