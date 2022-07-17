حسين عبدالغني: روي فيتوريا مدرب عقلاني وليس صداميا وسيكون إضافة كبيرة لمنتخب مصر (فيديو)

تحدث حسين عبدالغني، نجم الكرة السعودية ونادي النصر الأسبق، عن خطوة تعاقد منتخب مصر مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي عمل تحت قيادته سابقا في ”العالمي“.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، التعاقد مع فيتوريا لتدريب الفراعنة لمدة 4 سنوات، خلفا لإيهاب جلال.

وسبق أن قاد البرتغالي روي فيتوريا فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018 – 2019.

وقال حسين عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت ”روي فيتوريا مدرب كبير يمتلك سيرة ذاتية رائعة، وقدم مع النصر أداءً رائعًا وبذل الكثير من المجهودات معنا، في الموسم الأول لعبنا بشكل رائع وفي الموسم الذي يليه النتائج لم تخدم المدرب وهذا شيء طبيعي يحدث مع الفريق عندما يحقق بطولة أو إنجازا، يكون أحيانا هناك تراخ أو تشبع وهذه هي ثقافة اللاعب العربي“.

وأضاف ”تعاملت مع روي فيتوريا في نادي النصر، هو مدرب محترف سواء في التدريبات أو خارج الملعب فهو مكسب، أراه إضافة كبيرة للمنتخب المصري“.

وتابع ”منتخب مصر يمتلك أسماء كبيرة ولاعبين محترفين على أعلى مستوى، أتوقع أن اختيار فيتوريا اختيار ناجح، شخص يعرف طباع اللاعبين العرب، سيفيد منتخب مصر بشكل كبير فنيًّا وتنظيميًّا“.

واختتم ”فيتوريا رجل عقلاني بشكل كبير جدًّا وليس صداميًّا، يتعامل بعقلانية مع اللاعبين في حدود المعقول، مصلحة فريقه الجماعية هي الأهم بالنسبة له، يتعامل بشكل ممتاز مع النجوم، يدفع اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم“.

وقاد روي فيتوريا النصر السعودي في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء وتوج مع الفريق بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وأصبح فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى قيادة منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش الذي درب منتخب مصر منذ شهر سبتمبر 2021 وحتى شهر أبريل من العام الحالي.

ويخوض فيتوريا الذي وقع عقدا يستمر لأربع سنوات مع الفراعنة مباراته الأولى مع منتخب مصر أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.