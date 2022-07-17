موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يصطدم الأهلي بنظيره الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2020-2021، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، فاز الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، وفي حال استمرار التعادل اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

الزمالك نجح في التتويج بلقب كأس مصر 27 مرة على مدار تاريخه، بينما فاز الأهلي به 37 مرة.

وسبق أن ألتقى الأهلي والزمالك ببطولة كأس مصر في 32 مباراة، فاز الفريق الأحمر خلالها في 16 مناسبة، بينما انتصر نظيره الأبيض في 10 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات، واستقبلت شباك القلعة البيضاء في ”ديربيات الكأس“ 57 هدفًا، في المقابل استقبلت شباك ”الأحمر“ 46 هدفًا.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر:

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 21 يوليو 2022، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، الـ10:00 بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها الثنائي مدحت شلبي وبلال علام.

وعلى صعيد الدوري المصري، يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، حيث لعب 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 3 جولات، وخسر 4 مباريات، ويحل النادي الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 48 نقطة، حيث لعب 23 مباراة، فاز في نحو 14 مباراة، وتعادل في 6 جولات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.