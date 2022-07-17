محمد عبدالمنعم يحاول الاشتباك مع رمضان صبحي بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)

اندلعت مشادة بين محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي، ورمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إثر انتهاء مباراة الفريقين التي أقيمت، مساء السبت، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي من بيراميدز بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وكشفت تقارير على أن رمضان صبحي اتجه لتحية مدافع الأهلي، لكن محمد عبدالمنعم رفض وقام بالإشارة لتيشيرت الأهلي، ما دفع رمضان صبحي للحديث معه بشكل قوي، لتندلع مشادة بينهما كادت أن تتطور بالأيدي ليتدخل لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية لإبعادهما عن بعضهما البعض سريعًا لتهدئتهما واحتواء غضبها.

وهدأ مدافع الأهلي بعد تدخل زملائه وعاد متجها نحو الممرات المؤدية لغرف خلع الملابس.



ووجه بيراميدز ضربة قوية لآمال الأهلي في لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد انتصاره 2-صفر على ضيفه، يوم السبت.

ويملك الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة متقدما بأربع نقاط على بيراميدز الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وتوقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة من 23 مباراة، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر الفريق اللقب بعد تعثره في العديد من مبارياته المؤجلة.

وكان بيراميدز الطرف الأفضل منذ البداية ومرر عبد الله السعيد كرة إلى بن يوسف لكنه سدد في العارضة.

واستطاع بن يوسف هز شباك محمد الشناوي حارس الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما طالب أيمن أشرف مدافع الأهلي الحصول على خطأ لكن الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي تجاهل الأمر.

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف آخر مع استمرار تفوق بيراميدز.

وكاد حسام حسن أن يدرك التعادل للأهلي في الشوط الثاني لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز أنقذ مرماه بسهولة.

واستغل تراوري خطأ فادحا من علي معلول مدافع الأهلي الذي أعاد الكرة بصدره إلى الشناوي لكن لاعب بيراميدز كان الأسرع في الوصول إلى الكرة ليضيف الهدف الثاني.

وفشل البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في قلب الأمور لصالح فريقه ليسقط في فخ الهزيمة قبل خمسة أيام من مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.