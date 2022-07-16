ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية سددها فخر الدين بن يوسف بيمناه من داخل منطقة جزاء الأهلي لتسكن شباك محمد الشناوي.

بالتخصص .. التونسي فخر الدين بن يوسف يسجل هدف #بيراميدز الأول في مرمى #الأهلي .. ثاني أهدافه في المارد الأحمر بالدوري المصري خلال 3 مباريات pic.twitter.com/9oRCf2EAmx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

وفي الشوط الثاني، سدد حسام حسن كرة قوية ولكن تصدى لها حارس بيراميدز ببراعة في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65، سجل إريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز مستغلا خطأ فادحا من علي معلول لاعب الأهلي الذي حاول إعادة الكرة لحارس الشناوي، ولكن تراوري اقتنص الكرة وسجل.

اريك تراوري من أول لمسة يستغل خطأ ساذج من لاعب #الأهلي علي معلول ليُسجل هدف #بيراميدز الثاني #الاهلي_بيراميدز pic.twitter.com/BVUvGuKtUH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

بهذه النتيجة، وصل بيراميدز للنقطة 53 معززا مركزه في وصافة الترتيب، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 48 محتلا المركز الثالث.

الزمالك يعزز صدارته

وفي مباراة أخرى، أحرز المغربي أشرف بن شرقي هدفين في الشوط الثاني ليقود الزمالك للفوز 2-صفر على غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

افتتح بن شرقي التسجيل في الدقيقة 69 ثم حسم المباراة التي عانى فيها فريقه في الشوط الأول قبل عشر دقائق من النهاية.

ورفع الزمالك حامل اللقب رصيده إلى 57 نقطة، وتوقف رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز الـ14.

وكاد المحلة أن ينهي الشوط الأول متقدما بفارق كبير، لكن الزمالك سيدين بالفضل مرة أخرى لحارسه محمد عواد الذي سبق أن أنقذه أمام المقاولون العرب الأسبوع الماضي عندما تصدى لركلة جزاء ليقوده للفوز 1-صفر.

وأبعد عواد تسديدة إبراهيما كونيه من خارج منطقة الجزاء إلى ركنية في الدقيقة 19.

لكن الحارس المصري أخطأ بالخروج من مرماه في إحدى الهجمات لتذهب الكرة إلى عبد الرحمن عاطف الذي تباطأ في السيطرة عليها ليبعدها دفاع الزمالك.

وأنقذ عواد تسديدة من عبده يحيى، لكن الفرصة الأخطر كانت تصديه لتسديدة قوية من معاذ الحناوي على بعد أمتار من المرمى قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتحسن أداء الزمالك في الشوط الثاني بمشاركة محمود عبد الرازق ”شيكابالا“.

ومن ركلة ركنية من أحمد سيد ”زيزو“، قفز بن شرقي أعلى من الجميع ليحول الكرة بضربة رأس على يمين الحارس عبده شعبان.

وتسبب شيكابالا في الهدف الثاني عندما مر من دفاع المحلة وسدد كرة قوية أبعدها الحارس شعبان لكنها تهيأت أمام بن شرقي الذي هز الشباك بسهولة.

واقتنص الإسماعيلي فوزا مهما في صراع الهروب من الهبوط، إذ قلب تأخره إلى انتصار 2-1 على فيوتشر.

وتقدم فيوتشر بهدف محمود مرعي في الدقيقة 64، بعدما أهدر زميله أحمد رفعت ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.

وأدرك الإسماعيلي التعادل بواسطة باهر المحمدي من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وخطف أحمد مدبولي الفوز للإسماعيلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز 13، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.