أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية سددها فخر الدين بن يوسف بيمناه من داخل منطقة جزاء الأهلي.

بالتخصص .. التونسي فخر الدين بن يوسف يسجل هدف #بيراميدز الأول في مرمى #الأهلي .. ثاني أهدافه في المارد الأحمر بالدوري المصري خلال 3 مباريات pic.twitter.com/9oRCf2EAmx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 16, 2022

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، جمعها من 22 مباراة، فاز في 14، وتعادل في 6 لقاءات وخسر في مواجهتين.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة، حققها من 24 مباراة، فاز بـ15 لقاء، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى 4 هزائم.

وقبل مباراة اليوم التقى الأهلي وبيراميدز من قبل في 14 مباراة، حقق فريق بيراميدز الفوز في أربع مباريات، وتفوق الفريق الأحمر في ست مباريات، وحسم التعادل أربع مباريات بينهما.

وخلال المباريات السابقة التي جمعت بين الفريقين، سجل فريق بيراميدز 9 أهداف في مرمي الأهلي، فيما أحرز الفريق الأحمر 17 هدفا.