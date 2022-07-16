اختطفت عشيقها

ليفاندوفسكي

رهف تستفز منتقديها

تفاصيل الخلاف

نفط السعودية

سقوط شهاب ملح

سقوط طفلين

وفاة كويتي
أظهر المزيد

رياضة

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 19:50 GMT

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تقدم فخر الدين بن يوسف بالهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك نظيره الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من تصويبة قوية سددها فخر الدين بن يوسف بيمناه من داخل منطقة جزاء الأهلي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، جمعها من 22 مباراة، فاز في 14، وتعادل في 6 لقاءات وخسر في مواجهتين.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة، حققها من 24 مباراة، فاز بـ15 لقاء، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى 4 هزائم.

وقبل مباراة اليوم التقى الأهلي وبيراميدز من قبل في 14 مباراة، حقق فريق بيراميدز الفوز في أربع مباريات، وتفوق الفريق الأحمر في ست مباريات، وحسم التعادل أربع مباريات بينهما.

وخلال المباريات السابقة التي جمعت بين الفريقين، سجل فريق بيراميدز 9 أهداف في مرمي الأهلي، فيما أحرز الفريق الأحمر 17 هدفا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play